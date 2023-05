Harga Emas di Pidie Turun, Warga Masih Dominan Menjual

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Harga perhiasan emas di Kabupaten Pidie, Jumat (19/5/2023) hari ini, turun per gram.

Harga emas per gram jenis emas batang logam mulia atau LM 9,999 persen turun Rp 5.000 per gram. Adapun emas 99,5 persen turun Rp 6.000 hingga 6.500 per gram.

"Turunnya harga emas per gram tidak tidak mempengaruhi harga emas per mayam," kata Haji Jamal Abadi pedagang emas di pusat pasar perbelanjaan Beureunuen, Pidie, Jumat (18/5/2023).

Ia menyebutkan, hari ini harga emas batang LM 9,999 persen dibeli Rp 952.000 per gram. Kemarin harga emas 9,999 persen dibeli Rp 957.000 per gram.

Sedangkan harga jual emas batang LM Rp 942.000 per gram dan harga batang LM kemarin dijual Rp 947.000 per gram.

Sementara harga emas masak atau 99,5 persen dibeli Rp 941.500 per gram dan dijual Rp 932.000 per gram.

Adapun harga emas 99,5 persen pada, Kamis (18/5/2023) dibeli Rp 947.500 per gram dan dijual Rp 938.000 per gram.

Kata Haji Jamal, untuk harga emas london atau murni 23 karat masih bertahan. Hari ini dijual telah ongkos Rp 3.150.000 per mayam. Sementara harga emas biasa atau 20 karat dijual Rp 2.800.000 per mayam, telah ongkos.

Ia menyebutkan, hari ini warga Pidie masih tinggi menjual perhiasan emas mencapai 70 persen. Tingginya warga menjual perhiasan emas untuk kebutuhan biaya pendidikan anak masuk perguruan tinggi. Selain itu, warga menjual perhiasan emas, karena harga masih tinggi harganya. Sedangkan daya beli emas di masyarakat masih rendah hanya 30 persen.(*)

