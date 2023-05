Seorang Pemuda Tewas Ditusuk Sopir Travel di Banjarbaru, Terlibat Cekcok Usai Minum Miras

SERAMBINEWS.COM, BANJARBARU - Seorang pemuda di Banjarbaru tewas dengan dua luka tusuk, Kamis (25/5/2023) sekira pukul 01.00 Wita.

Pria berinisial AN itu, tewas setelah terlibat cekcok di depan Tempat Hiburan Malam (THM) The NV Lounge and Karaoke, Jalan Trikora, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalsel.

Adapun pelakunya merupakan seorang sopir travel tujuan Banjarmasin - Samarinda, berinisial MH (29) warga Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Berdasarkan keterangan pelaku, sebelum kejadian itu, dirinya usai meminum-minuman keras di THM tersebut.

Saat hendak pulang, pelaku mengendarai mobil melawan arus.



Pada saat itu juga mobil yang dikendarai pelaku tersenggol sepeda motor korban.

"Kemudian cekcok. Posisi saya masih di dalam mobil, dikeroyok oleh korban dan satu temanya," katanya.

Puncaknya pelaku mengeluarkan satu pisau, dan langsung menikam korban. Saat itu posisi pelaku masih berada di dalam mobil.

"Saya marah saat kaca mobil depan saya pecah, karena dipukul oleh korban. Langsung saya keluarkan pisau dan tikam korban dari dalam mobil," ujarnya.

