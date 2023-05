Bikin Iri, Kompaknya Persabahatan Jessica Mila dan Enzy Storia, Mulai Liburan hingga Lamaran Bareng

Ya, Jessica Mila dan Enzy Storia menjalani beberapa momen bahagia pada waktu yang sama. Mulai dari bridal shower, lamaran, menikah hingga secara kebetulan ulang tahun suami Jessica Mila dan Enzy Storia benar-benar sama.

SERAMBINEWS.COM - Persahabatan Jessica Mila dan Enzy Storia sukses membuat iri banyak orang.

Kekompakan persahabatan kedua artis ini bukan hanya saat kerja, tapi juga liburan bareng hingga lamaran pada hari yang sama.

Ya, Jessica Mila dan Enzy Storia menjalani beberapa momen bahagia pada waktu yang sama.

Mulai dari bridal shower, lamaran, menikah hingga secara kebetulan ulang tahun suami Jessica Mila dan Enzy Storia benar-benar sama.

Namun, hal itu baru terungkap setelah Enzy Storia menikah dengan Maulana Kasetra di Hotel The Dharmawangsa, Sabtu (20/5/2023).

Kompas.com merangkumnya sebagai berikut:

1. Dapat kejutan bridal shower bersama

Belakangan terungkap bahwa Enzy Storia dan Jessica Mila sama-sama mendapat kejutan bridal shower dari sahabat mereka.

Setelah sempat mengira Enzy Storia tak hadir di bridal shower Jessica Mila, kini terungkap bahwa keduanya justru dapat kejutan bridal shower bersamaan.

Momen bridal shower tersebut baru diunggah setelah Enzy resmi menikah.

Melalui Instagram, Jessica Mila mengunggah momen bridal shower bersama Enzy Storia.

"Definisi omongan jadi doa. Cheers to a whole new stage in our life, love you always @enzystoria," tulis Jessica Mila.

Pernyataan itu diungkap Jessica Mila karena ia dan Enzy pernah berjanji untuk menikah pada waktu yang berdekatan.