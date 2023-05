Cerai dari Aldilla Jelita, Indra Bekti Belum Mau Buka Hati untuk Perempuan Lain, Ini Alasannya

Kini dirinya lebih memilih fokus untuk memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya dari Aldilla Jelita.

SERAMBINEWS.COM - Pernikahan Indra Bekti dan Aldilla Jelita berakhir dengan perceraian.

Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak masih kecil. Kini mereka memilih berpisah.

Presenter Indra Bekti memastikan belum mau membuka hatinya untuk wanita lain usai resmi bercerai dari Aldilla Jelita.

Kini dirinya lebih memilih fokus untuk memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya dari Aldilla Jelita.

"Aku lagi ngga mencoba membuka diri dulu. Fokus sama anak anak dulu. Jadi belum membuka diri sama yang lain juga. Pokoknya yang terbaik aja," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Indra Bekti kemudian memastikan dirinya dengan beberapa teman perempuannya hingga saat ini tidak memiliki hubungan lebih.

Sebab ia memahami apabila ingin mencari sosok pengganti Aldilla Jelita membutuhkan banyak pengorbanan lebih.

"Aku dengan teman-teman wanita lain tetapi berteman. Ya kasih tau kalo saat ini aku sendiri dulu. Kadang kalau buka hubungan kita yang mulai, saat ini aku sih lagi belum, ujar Indra Bekti.

Tidak hanya itu Indra mengakui jika Aldilla Jelita merupakan sosok penting dalam kehidupannya selama ini.

Sebab keduanya telah menjalin hubungan rumah tangga selama 12 tahun.

"Aku sama Dilla udah.. ya selama 12 tahun ini kita udah up and down sama sama. Namun saat ini Allah kasih istirahat dulu kali ya untuk tidak saling menyakiti," pungkasnya.

