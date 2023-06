Dosen dan Mahasiswa URI Amerika Serikat Kunjungi SMK Negeri PP Saree

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pagi yang cerah di hari Kamis 1 Juni 2023, SMK-PP Negeri Saree kedatangan lebih kurang 40 orang tamu istimewa dari University of Rhode Island (URI) Amerika Serikat.

Rombongan dari URI itu turut didampingi dosen Universitas Syiah Kuala yang memiliki latar belakang dosen dan mahasiswa dari beberapa fakultas yang ada di University of Rhode Island.

URI membawa dosen dan mahasiswa dari Faculty of Economics and Business (Ekonomi dan Bisnis), Faculty of Health Science (Ilmu Kesehatan), Faculty of Nursing (Ilmu Keperawatan), dan Faculty of Pharmacy (Ilmu Farmasi).

Kepala SMK Negeri Saree, Muhammad Amin SP MP, kepada serambimew.com, Sabtu (3/6/2023) mengatakan, para dosen dan mahasiswa URI itu melakukan tour pendidikan ke beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia dan Aceh menjadi tujuan mereka.

Kata Amin, rombongan URI di pimpin oleh Dr Brook Ross disebutkannya, salah satu tujuan utama dari studi tour ini untuk memperkenalkan kepada para mahasiswa program sarjana dari empat bidang ilmu tersebut mengenal budaya dunia, khususnya di Indonesia.

Dijelaskannya, saat berkunjung ke SMK-PP Negeri Saree, tamu URI disambut dengan Tarian Guel dibawakan oleh para siswi.

Tarian ini merupakan tarian dari Dataran Tinggi Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, khusus dilakukan untuk menyambut dan memuliakan tamu. "Gerakan dasar Tarian Guel terdiri dari salam semah (munatap), kepur nunguk, sining lintah, semer kaleng (sengker kalang) dan dah-papan," sebut Amin.

Selain itu, dalam pertunjukan Tari Guel biasanya terdiri dari empat babak baku, dan setiap babak tentu memiliki gerakan yang berbeda-beda.

Babak tersebut diantaranya adalah babak mu natap, babak dep, babak ketibung, dan babak cincang nangka. "Setiap babak dimainkan secara apik sehingga tak jarang para penonton takjub melihatnya," jelas Amin.

Kepala SMK-PP Saree menuturkan, ucapan terima kasihnya atas kunjungan dosen dan mahasiswa URI ke sekolah dengan berbagi cerita dan pengalaman serta memberi motivasi kepada para siswa untuk jangan lelah belajar. Kemudian mengembangkan kompetensi sehingga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. "Sekolah boleh di Saree tapi pengetahuan dan pemikiran mesti sampai ke Amerika," ucap Kepala SMK berprestasi tingkat nasional ini.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada dosen Universitas Syiah Kuala yang telah memfasilitasi pihak URI berkunjung ke SMK-PP Negeri Saree.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, dalam kesempatan itu pihak URI dan USK disuguhi makanan dan minuman hasil budi daya dan produksi para siswa SMK-PP Negeri Saree. "Telur ayam arab, minuman fresh lemon, jagung, kacang rebus, dan makanan ringan lainnya adalah makanan dan minuman yang disajikan," sebut Amin.

Selanjutnya, para tamu juga diberikan oleh-oleh berupa parfum berbahan baku lemon. Setelah mencicipi makanan ringan, rombongan URI melihat kegiatan siswa di lapangan dan meninjau berbagai keragaman hayati di lahan praktik sekolah. "Rombongan merasa senang dan bersyukur dapat berkunjung ke SMK-PP Negeri Saree," ujarnya.

Rombongan dari URI berterima kasih atas sambutan hangat dari manajemen sekolah, guru dan para peserta didik yang begitu antusias. "Semoga ini dapat menjadi cerita menarik dan baik yang akan dibawa pulang ke Amerika Serikat," pungkas Amin.(*)

