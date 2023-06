Buku Bacaan yang Mengubah Kehidupan Dian Sastro, Jadi Bahan Skripsi hingga Seorang Mualaf

"Dari buku itu gue menyadari bahwa betapa, 'gila ya lo tuh disayang banget sama semesta, lo tuh dilimpahi privilege, lo punya golden ticket untuk bisa hidup di saat ini menjadi diri lo sekarang,'" kata Dian Sastro.

SERAMBINEWS.COM - Dian Sastrowardoyo tentu bukan nama baru di jadag perfilman Tanah Air.

Aktris peran yang melejit lewat film Ada Apa dengan Cinta?(9AADC?) ini membagikan kisi kehidupan pribadinya yang tak banyak diketahui publik.

Istri pengusaha Maulana Indraguna Sutowo ini membeberkan sejumlah buku yang kemudian mengubah kehidupan dirinya.

Saat menjadi bintang tamu dalam acara "Beginu" bersama Wisnu Nugraha, Dian menjelaskan betapa banyak buku bacaan yang akhirnya mengubah pola pikir dan kehidupannya.

Salah satu buku yang paling berpengaruh dalam kehidupan Dian Sastrowardoyo adalah The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey.

Buku tersebut mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan.

"Aku dulu baca The Celestine Prophecy. Dari situ aku belajar (bahwa) tidak ada yang kebetulan di semesta ini," kata Dian dikutip dari YouTube Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Buku lain yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan Dian Sastrowardoyo adalah Conversations with God Book One karya Neale Donale Walsch.

Istri dari Maulana Indraguna Sutowo itu mengaku masuk Islam karena menemukan pencerahan dari buku tersebut.

"Dari buku itu gue menyadari bahwa betapa, 'gila ya lo tuh disayang banget sama semesta, lo tuh dilimpahi privilege, lo punya golden ticket untuk bisa hidup di saat ini menjadi diri lo sekarang,'" kata Dian Sastro.

Buku-buku lain yang menemani Dian Sastrowardoyo selama di bangku perkuliahan di antaranya adalah Simone De Beauvoir, Critique of the Power of Judgement, hingga The Feminine Mystique.

Bacaan-bacaan itu juga membantu Dian Sastrowardoyo menulis skripsinya yang membahas tentang kompleksitas industri kecantikan.

Berkat pengalaman langsung di industri hiburan dan bacaan-bacaan tadi, Dian Sastrowardoyo berhasil menyelesaikan skripsinya di Universitas Indonesia.

