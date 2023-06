Chord Gitar Yellow, Lengkap dengan Liriknya yang Mudah Dipraktikkan Bagi Pemula

SERAMBINEWS.COM - Chord gitar Yellow atau kunci gitar lagu Coldplay, lengkap dengan liriknya yang mudah dipraktikkan bagi pemula akan diulas sebagai berikut.

Diketahui demam Coldplay hingga pencarian chord gitar Yellow ramai dicari usai band asal Inggris itu dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023.

Bagi kamu yang belum mendapatkan war tiket Coldplay, menyanyikan lagunya di tongkrongan atau saat di kamar bisa jadi obat.

Baca juga: Chord Janda Pirang, Mudah Diikuti! Lengkap dengan Lirik Lagu Pantun Janda

Baca juga: Chordtela, Situs Penyedia Ribuan Kunci Gitar dan Liriknya Gratis, Cocok untuk Pemula

Salah satunya dengan mengetahui chord gitar Yellow yang akan diulas sebagai berikut.

Chord gitar Yellow dan sejumlah kunci gitar lainnya dapat Anda lihat dengan lengkap di situs ChordTela dan mudah dipraktikkan.

Chord Gitar Yellow

Intro D

D

Look at the stars,

A

Look how they shine for you,

G

And everything you do,

Yeah they were all yellow,

D

I came along

A

I wrote a song for you

G

And all the things you do

D

And it was called yellow

A

So then I took my turn

G

Oh all the things I've done

D

And it was all yellow

G

Your skin

D

Oh yeah your skin and bones

G D

Turn into something beautiful

G D A

D'you know you know I love you so

D

You know I love you so

Mainkan saja akord D untuk waktu yang singkat sebagai selingan

D

I swam across

G

I jumped across for you

A

Oh all the things you do

Cause you were all yellow

D

I drew a line

G

I drew a line for you

A

Oh what a thing to do

D

And it was all yellow

G

Your skin

D

Oh yeah your skin and bones

G D

Turn into something beautiful

G D A

D'you know for you i bleed myself dry

D

For you i bleed myself dry

Untuk outro hanya senar D yang dipetik berulang-ulang