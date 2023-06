Dahlan Iskan Kunjungi ARC-PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala dan Mengaku Kagum

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Dahlan Iskan, Dirut PLN (2009) yang juga Menteri BUMN (2011)

melakukan kunjungan ke ARC- PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala (USK), Sabtu (10/6/2023) siang.

Kunjungan itu ia lakukan di sela-sela kegiatan sebagai Plenary Lecturer pada The 5th Syiah Kuala International Conference (SKIC) in Conjunction With The 10th Aceh Internal Medic 2023 dengan Tema Preparing The Future of Medicine: Adaptation, Innovation, Collaboration, and Transformation.

Kedatangan Dahlan Iskan ke ARC-USK disambut oleh Kepala ARC, Dr Syaifullah Muhammad dan pengurus teras ARC lainnya, serta tiga sayap bisnis ARC, yaitu Koperasi Inovasi Nilam Aceh (Inovac), PT U Green Aromatics International, dan PT Biona Ceudah Rupa.

Dalam kunjungan tersebut kepada Dahlan Iskan diperlihatkan rangkaian proses produksi minyak nilam dari daun nilam hingga berbagai produk turunan seperti parfum, serum antiaging, body lotion, aroma terapi, hand sanitizer, pure essential oil untuk mobil dan ruangan, serta berbagai produk turunan lainnya.

Baca juga: Gandeng Universitas Syiah Kuala, Nagan Raya Siap Kembangkan Tanaman Nilam

Syaifullah juga menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir telah terbentuk ekosistem baru dari tata niaga nilam yang berkeadilan untuk semua stakeholder nilam khususnya di Aceh.

Mulai dari petani, penyuling, pengumpul, eksportir hingga end user minyak nilam.

Syaifullah juga menjelaskan bahwa dengan inovasi science and technology para peneliti di ARC telah berhasil menciptakan berbagai produk inovasi yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.

Dahlan Iskan (lima dari kiri) berkunjung ke Kantor Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (10/6/2023) siang. Mantan menteri BUMN itu dihadiahi buku tentang Industri Nilam Aceh oleh Kepala ARC-USK, Dr Syaifullah Muhammad (tiga dari kanan). (FOR SERAMBINEWS.COM)

"Hingga saat ini 57 ilmuwan USK yang tergabung di ARC dengan berbagai kepakaran terus berkarya untuk pengembangan nilam di Aceh," jelas Syaifullah.

"Di masa yang akan datang, kolaborasi dengan dunia usaha diharapkan dapat terus berkembang sehingga volume ekonomi dapat mengalami scaling up dan memberi dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat," ujar doktor lulusan Chemical Engineering Curtin University Australia ini.

Baca juga: Mahasiswa FT USK Raih 2 Prestasi Bergensi dalam Kompetisi Internasional di Malaysia

"Semoga Pak Dahlan Iskan berkenan menjadi mitra ARC-USK dalam mengembangkan industri nilam Aceh ini sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Aceh," pungkas Syaifullah yang Direktur Bisnis dan Dana Lestari USK.

Sementara itu, Dahlan Iskan sangat antusias mendengarkan ekspose perjalanan panjang ARC-USK dalam menciptakan jalan baru nilam Aceh.

Menurut Dahlan, hilirisasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting yang harus terus dilakukan.

"Iptek, termasuk melalui ilmu kimia, memiliki kesempatan peningkatan nilai tambah dari komoditas kita" ujar Dahlan yang masih terlihat sehat dan bugar dalam usianya saat ini.