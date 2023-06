Marching Band Gita Handayani Dinas Pendidikan Aceh tampil memukau pada ajang pencarian bakat, Indonesia's Got Talent 2023 yang ditayangkan secara langsung di RCTI, Senin (12/6/2023) malam di Jakarta.

Marching Band Gita Handayani Banda Aceh Raih Golden Buzzer di IGT 2023, Tempuh 3 Hari ke Jakarta

SERAMBINEWS.COM - Marching Band Gita Handayani Dinas Pendidikan Aceh berhasil membawa pulang tiket Golden Buzzer pada ajang pencarian bakat, Indonesia Got Talent (IGT) 2023 yang ditayangkan secara langsung di RCTI, Senin (12/6/2023) malam.

Marching Band Gita Handayani berhasil tampil memukau di panggung Indonesia's Got Talent.

Penampilan Marching Band Gita Handayani, berhasil memikat hati dewan juri Denny Sumargo usai tampil di Indonesia's Got Talent bahkan mendapatkan penghargaan Golden Buzzer.

Berkat Golden Buzzer ini, Marching Band Gita Handayani bisa langsung melaju ke babak performance IGT 2023 tanpa audisi di tahap selanjutnya.

Sebelum tampil di IGT 2023, tim marching banda Gita Handayani mengungkap tim mereka berjumlah 35 orang yang terdiri dari usia 13-17 tahun itu berangkat dari Banda Aceh ke Jakarta untuk mengikuti audisi.

Mereka menempuh perjalanan menggunakan bus Dinas Pendidikan Aceh selama 3 hari 3 malam.

Marching Banda Gita Handayani tampil memukau di babak audisi Indonesia's Got Talent pada Senin (12/6/2023) malam.

"Bismillah," ujar tim Gita Handayani serentak saat memulai penampilan sembari membuka formasi marching band.

Setelah selesai menunjukkan penampilan dengan alunan musik marching band, penonton dan juri langsung berdiri dan tepuk tangan.

Keempat juri yang terdiri dari Rosa, Ivan Gunawan, Denny Sumargo dan Reza Oktovian memberikan standing applause.

Bahkan mereka meminta agar Marching Band Gita Handayani tampil sekali lagi membawakan lagu yang berbeda.

"We one more," teriak para juri bersamaan.

"Bagus banget, ada lagu lain gak yang gak pakai formasi tapi kalian bisa mainin," pinta Ivan Gunawan.