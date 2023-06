UIN Raden Raden Fatah Palembang Lepas 10 Finalis OASE II PTKI Se-Indonesia

SERAMBINEWS.COM - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melepas 10 mahasiswa dan mahasiswi finalis Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) II Tahun 2023, yang akan digelar di UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Minggu, (11/6/2023).

Kegiatan tersebut akan berlangsung 13 hingga 16 Juni 2023, dengan tema “Buliding Moderate and Innovatif Generation to Reach Out SDGs”.

Rektor Prof Dr Nyayu Khodijah mengatakan para finalis dari UIN Raden Fatah tema OASE yang diangkat tahun ini harus dimaknai bahwa pentingnya peran generasi muda yang inovatif dan moderat dalam mewujudkan tujuan pembangunan global atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

• UIN Raden Fatah Masuk Daftar Kampus Program Beasiswa Indonesia Bangkit

“Gunakan kesempatan ini sebagai ajang untuk memotivasi diri, berkarya, dan berinovasi. Namun tetap harus memperhatikan aspek dasar sebagai generasi yang moderat dengan tidak tercerabut dari akar budaya kita semua,” ujar Prof Nyayu.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Prof Dr Nyayu Khodijah saat melepas secara simbolis 10 finalis Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) II Tahun 2023. (SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM)

Lebih lanjut Prof Nyayu berharap Olimpiade tersebut dijadikan motivasi diri bagi seluruh civitas akademika menumbuhkan budaya riset dan inovasi. Karena riset dan inovasi merupakan nyawa dari perguruan tinggi

“Tanpa adanya Riset dan Inovasi tidak akan ada diskursus akademik dan tentu tidak akan tercipta budaya akademik yang baik,” ungkap rektor.

Rektor juga akan memberikan apresiasi kepada finalis yang membawa nama harum UIN Raden Fatah di panggung OASE dengan memberikan beasiswa atau pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sementara itu, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr Hamidah sebagai pimpinan kontingen mengatakan kepada para finalis agar menunjukkan eksistensi diri di ajang OASE agar bisa membawa nama harum UIN Raden Fatah dan provinsi Sumatera Selatan.(*)

• Selain Mengerjakan Puasa Arafah, Ada 4 Hari yang di Haramkan Berpuasa di Bulan Dzulhijjah

• Berikut Daftar Makanan yang Bisa Menyebabkan Kolesterol Tinggi, Hindari Sekarang