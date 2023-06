Festival Pulau Banyak Segera Digelar, Ini Daftar Penginapan dan Tarifnya di Kepulauan Banyak

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Festival Pulau Banyak 2023 dijadwalkan digelar pada 4 sampai 8 Juni mendatang.

Ajang promosi pariwisata tersebut akan diisi berbagai atraksi untuk memikat wisatawan asing dan nusantara.

Misalnya jungle tracking ke puncak gunung Tiusa, pelepasan tukik (anak penyu), beach cleaning, restorasi mangrove, fun fishing, penampilan kesenian tradisional dan aneka kegiatan lainnya.

Hajatan Festival Pulau Banyak tahun 2023 akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Apalagi digelar berbarengan dengan musim libur sekolah. Dampaknya penginapan yang ada di Kepulauan Banyak penuh.

Jika agendakan menghadiri helatan Festival Pulau Banyak, sebaiknya booking tempat penginapan jauh-jauh hari. Hal itu agar agenda liburan bisa berjalan sempurna.

Tarif kamar penginapan di Kepulauan Banyak beragam tergantung tipe. Mulai dari Rp 50 ribu sampai 60 ribu untuk kamar non Ac. Sedangkan yang dilengkapi AC umumnya pengelola mematok harga Rp 150 ribu per kamar per malam.

Tarif tersebut merupakan penginapan yang lokasinya berada di Pulau Balai, ibu kota Kecamatan Pulau Banyak.

Sementara harga penginapan yang ada di pulau-pulau lokasi wisata tarifnya lebih mahal. Pengelola mengenakan tarif mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 1,5 juta per malam.

Berikut daftar penginapan dan tarifnya per malam.

1. Penginapan Nanda Rp 60 ribu sampai Rp 250 ribu

2. Penginapan Putri Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu

3. Lae Kombih Rp 60 ribu sampai Rp 200 ribu

4. Penginapan Sederhana Rp 70 ribu