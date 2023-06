Jelang Idul Adha Harga Kebutuhan Pokok Stabil, Hasil Pantauan Disperindag Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha 1444 Hijriah di Kabupaten Aceh Singkil, stabil.

Hal itu berdasarkan hasil pantauan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Aceh Singkil.

"Harga-harga stabil, kecuali telur masih tinggi," kata Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil, Ali Hasmi, Kamis (22/6/2023).

Berikut harga-harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan hasil pantauan Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil:

Beras Rp 12.000 per kilogram (Kg), gula pasir Rp 15.000 per Kg, cabai Rp 24.000 per Kg, cabai rawit Rp 20.000 per Kg, bawang merah Rp 35.000 per Kg, dan bawang putih Rp 35.000 per Kg.

Lalu minyak goreng Rp 13.000 per Kg, daging sapi Rp 170.000 per Kg,.daging ayam Rp 45.000 per Kg, telur ayam Rp 30.000, dan jagung Rp 11.000 per Kg.

Selain harga kebutuhan pokok, berikut ini harga barang penting lainnya di Aceh Singkil:

Gas elpiji 3 kilogram Rp 30.000, semen kemasan 40 kilogram Rp 73 ribu per zak, baja ringan (60x75) Rp 110.000 dan minyak tanah Rp 14.000 per liter.

Sementara itu untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 1444 Hijriah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh melalui Kanwil Perum Bulog Aceh dan Disperindag Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil, telah menggelar pasar murah pada 13 sampai 16 Juni 2023.

Padar murah digelar di empat lokasi, masing-masing di Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro Makmur, dan Kecamatan Gunung Meriah.(*)