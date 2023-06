Harga Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg Turun per 26 Juni 2023, Cek Harga LPG Terbaru dari Aceh hingga Papua

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pertamina menurunkan harga LPG non subsidi yaitu Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg. Harga baru kedua produk itu berlaku untuk tingkat agen dan ditetapkan mulai 26 Juni 2023.

"Ini semua LPG Non PSO atau Nonsubsidi ya. yang Bright Gas 5,5 kg turun Rp4.000/Tbg dan untuk Bright Gas 12 kg/ Elpiji 12 kg turun Rp9.000/Tbg," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Kompas.tv, Rabu (28/6/2023).

Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, penurunan harga LPG non Public Service Obligation (PSO) atau non susbidi ini dilakukan setelah evaluasi berkala.

Yakni mengikuti tren dan mekanisme harga Contract Price Aramco (CPA).

“Mengacu kepada tren CPA, Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk seluruh produk-produk LPG Non Subsidi yakni Bright Gas di tingkat Agen yang berlaku per tanggal 26 Juni 2023,” ujar Irto.

Untuk produk Bright Gas 5,5 Kilogram (Kg) harga isi ulang mengalami penuruan harga sebesar Rp4.000 per tabung, sehingga harga di tingkat agen seperti di Pulau Jawa dan Bali berubah dari Rp100.000 menjadi Rp96.000 per tabung.

Untuk isi ulang produk Bright Gas 12 kg disesuaikan menjadi Rp 204.000 per tabung dari sebelumnya Rp 213.000 atau turun hingga Rp9.000 per tabungnya.

“Kami pastikan seluruh agen resmi Pertamina akan menjual LPG Non Subsidi sesuai dengan harga baru ini. Pertamina Patra Niaga juga terus berkomitmen menyediakan dan menyalurkan LPG berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability, baik untuk produk non subsidi maupun penu gasan LPG bersubsidi,” tuturnya.

Untuk informasi mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses halaman website https://pertamina.com/id/news-room/announcement/daftarharga-jual-lpg-non-pso-rumah-tangga-di-tingkat-agen-tmt-26-juni-2023 atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Meski harga Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg sudah turun di tingkat agen, nyatanya harga yang sampai ke tingkat konsumen masih sama. Belum ada penurunan. Seperti yang terjadi di Sukabumi, Bekasi, dan Sleman Yogyakarta.

Sampai Rabu (28/6) mereka masih membeli kedua produk tersebut dengan harga yang sama di awal Juni.

"Mungkin ngabisin stok yang lama kali ya," ucap Ida, konsumen Bright Gas 12 kg di Bekasi.



Irto pun menyarankan, agar konsumen membeli di agen resmi atau menelepon 135 untuk pengantaran.

"Atau bisa juga beli di SPBU yg menyediakan LPG Non Subsidi. Kami pastikan harganya sesuai yang diumumkan," terang Irto.