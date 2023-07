Optimalkan Layanan Pelanggan, Bank Aceh dan PLN Group Teken MoU

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bank Aceh bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, PLN Icon Plus menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) rencana kerja sama penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk para pihak.

Kerja sama diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sektor ketenagalistrikan, perbankan, internet dan berbagai sektor lainnya dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di Aceh.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah, Direktur Keuangan PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono dan General Manager PLN UID Aceh, Parulian Noviandri, di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: PLN dan PLN Icon Plus Kerja Sama dengan Bank Aceh Syariah

Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah, dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi di antara dua perusahaan yang saling mendukung dalam rangka memperluas akses berbagai layanan bagi masyarakat dan industri di Indonesia.

“Ini merupakan komitmen Bank Aceh untuk menyediakan akses perbankan bagi penyediaan layanan terhadap solusi-solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan cakupan yang lebih luas,” ujarnya.

Dijelaskan, dengan kerja sama ini, PLN, PLN Icon Plus dan Bank Aceh Syariah akan melakukan kerja sama payment point pembayaran tagihan listrik dan non-tagihan listrik, kerja sama payment point dukungan penyelesaian tagihan Pemkab/Pemko, kerja sama payment point pembayaran tagihan biaya internet PLN Icon Plus, kerja sama penyediaan layanan konektivitas (internet, vpn, metronet) untuk jaringan kantor dan lokasi unit kerja Bank Aceh Syariah, kerjasama pembiayaan Corporate antara Bank Aceh Syariah, PT PLN Induk dan PLN Icon Plus, kerja sama pembiayaan Komersil untuk mitra dan supplier PLN Icon Plus dan Bank Aceh, kerja sama pembiayaan konsumer untuk karyawan PLN Icon Plus dan Bank Aceh, kerja sama implementasi desa internet dan desa green energy di Provinsi Aceh,dan pengelolaan payroll dan dana operasional lainnya.

Baca juga: Bank Aceh Buka Peluang Sponsori Persiraja di Liga 2 2023

“Ini adalah suatu model sinergi dimana potensi dan inovasi yang ada dari kedua belah pihak akan menciptakan value dan memperkuat satu sama lain. Selain itu, kerja sama ini akan mendoorong percepatan penyediaan layanan telekomunikasi yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Keuangan PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono, yang mengharapkan kerja sama ini memberikan dampak positif yang juga dirasakan masyarakat.

“Dengan kerja sama yang dimulai dari ujung barat pulau Sumatera ini tentu harapan kita manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat khususnya Aceh. Kehadiran iconnet yang saat ini telah menjangkau masyarakat Aceh tentu sebagai jawaban akan kebutuhan layanan internet yang berkualitas khususnya di Aceh,” ujar Teguh.

Sementara itu, General Manager PLN UID Aceh, Parulian Noviandri, mengatakan, bentuk kerja sama PLN, PLN Iconnet dan Bank Aceh Syariah punya makna yang sangat luas.

Mulai dari untuk pertumbuhan bisnis berbagai pihak, target pasar, pembiayaan untuk mitra kerja dan juga tentunya sebagai target pembiayaan konsumtif untuk pegawai.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini dan juga mengharapkan kedepannya Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu bank payroll kepada pegawai PLN khususnya yang berada di Aceh. Bank Aceh juga bisa memberikan pembiayaan kepada mitra-mitra PLN dan PLN Iconnet di Aceh,” ujar Novi.(*)