USK Sukses Gelar IFF 2023, Sajikan Makanan Mancanegara hingga Parade Internasional

USK Sukses Gelar International Food Festival, Sajikan Makanan hingga Parade Internasional

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) dibawah koordinasi Office of Internasional Affairs (OIA) sukses menyelenggarakan kegiatan Internasional Food Festival (IFF) yang ke-6 pada tanggal 9-11 Juli 2023.

Acara IFF tersebut menyajikan puluhan kuliner khas dari mancanegara bertempat dihalaman Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada tahun ini, IFF mengangkat tema ”Spicing Up the World:Promoting Global Food Heritage to Embrace Harmony dan dengan tagline “Come for the Food, Stay for the Fun”.

Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Varsity Carnival ke-22 yang mendatangkan lebih dari 603 perwakilan mahasiswa dari Malaysia, Thailand dan Indonesia untuk mempromosikan kekayaan budaya serta kampus USK.

Acara IFF juga memperkenalkan dan menyajikan kurang lebih 40 stand UMKM makanan lokal dan stand mahasiswa asing dari Malaysia, Thailand, Filipina, Gambia, Mali, Kenya, Nigeria, Turki, Korea Selatan, Turkmenistan, Kirgizstan, Jepang, Yaman dan stand lainnya.

Mahasiswa asing yang mengisi stand ini merupakan mahasiswa asing yang sedang kuliah di USK, oleh karena itu, acara ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan budaya mereka melalui makanan.

Baca juga: Parade Pakaian Tradisional Lintas Benua Jadi Suguhan Penutup IFF di USK Banda Aceh

Event ini mempertunjukkan berbagai kebudayaan dari berbagai negara, dalam menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat.

Menurut Sara Yuris selaku ketua IFF mengatakan, dengan adanya kegiatan ini semoga bisa memperkenalkan jajanan internasional hingga nusantara ke kancah dunia.

"Saya berharap IFF tahun ini bisa mengenalkan tidak hanya jajanan Internasional saja tetapi juga cita rasa nusantara kepada pengunjung asing," katanya dalam keterangan tertulis diterima Serambinews.com, Kamis (13/7/2023).

Sementara itu harapan Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof Dr Ir Agussabti, MSi, IPU, dalam pidatonya mengatakan melalui IFF 2023 ini semoga bisa mendorong hadirnya tempat kuliner mancanegara di Aceh khususnya di USK.

"Saya berharap ini bisa mendorong berdirinya tempat kuliner mancanegara baik di USK maupun di Provinsi Aceh, karena saat ini banyak mahasiswa luar negeri di Aceh, terutama di USK mencapai ratusan oran," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Cut Numarita SE, MM, juga memberikan apresiasi kepada USK yang sudah enam kali menyelenggarakan acara tersebut.

Baca juga: USK Ajak Peserta IMT-GT Kenalkan Budaya Aceh di Lubok Sukon, Peserta 3 Negara Icip Kuah Beulangong

“Aceh punya target yang besar, ingin mendatangkan 2,5 juta wisatawan ke Aceh karena itu kami sangat mengapresiasikan kegiatan IFF. Ini merupakan sebuah langkah konkrit dalam mendatangkan wisatawan” ujarnya.

Sebagai informasi, acara IFF dimeriahkan dengan menampilkan berbagai lomba dan kegiatan lainnya yaitu penampilan open stage, talkshow, permainan menarik, penampilan budaya, cooking demo, parade mahasiswa Internasional USK dan kegiatan lainnya.

Momen puncak acara adalah Parade Internasional dimana mahasiswa asing akan melakukan jalan mars sekitaran kampus dengan memakai pakaian khas masing-masing mereka beserta bendera.

Parade Internasional tersebut dimeriahkan dari mahasiswa Turkmenistan yang mengenakan pakaian Turkmen Don beserta topi Turkmen Telpek, dari Korea Selatan memakai baju Hanbok, dari Kyrgizstan memakai baju tradional Kyrgiz, dan dari Kenya memakai baju Kanga.

Sejumlah mahasiswa asing mengikuti parade internasional di Kampus USK, Darussalam, Banda Aceh, Rabu (12/7/2023) (HUMAS USK)

( Serambinews.com/Firdha Ustin)