Gita Handayani Aceh Bikin Juri Nangis di Semifinal IGT, Ivan Gunawan: Ini Namanya Mega Bintang

Gita Handayani Aceh Bikin Juri Nangis di Semi Final IGT, Ivan Gunawan: Ini Namanya Mega Bintang

SERAMBINEWS.COM - Grup marching band, Gita Handayani Aceh kembali bikin juri Indonesia's Got Talent 2023 nangis di babak semifinal.

Salah satu juri Indonesia's Got Talent 2023, Ivan Gunawan bahkan memuji penampilan Gita Handayani Aceh di babak semifinal seperti Mega Bintang.

Gita Handayani Aceh tampil all out dan berhasil memukau seluruh dewan juri pada babak semifinal Indonesia's Got Talent 2023.

Babak Semifinal Indonesia’s Got Talent 2023 yang pertama tayang pada Minggu dan Senin, tanggal 30 dan 31 Juli 2023 pukul 18.00 WIB di RCTI.

Pada babak semifinal ini, ada 9 finalis yang tampil pada babak semifinal Indonesia’s Got Talent 2023 pertama, termasuk peraih Golden Buzzer, Gita Handayani, marching band asal Aceh.

Saat semifinal, Gita Handayani Aceh tampil spektakuler dengan menggunakan perpaduan baju warna merah serta sentuhan garis kuning emas senada sehingga tampak mewah.

Seluruh peserta Gita Handayani Aceh tampil memukau dan atraktif dengan sentuhan koreografer yang sangat apik.

Penampilan itu kemudian membuahkan hasil hingga membuat satu studio merinding dan judges terharu dengan penampilannya.

Tampak di tengah penampilan, juri Denny Sumargo, Rossa dan Reza Arap berdiri dan bertepuk tangan.

USAI penampilan selesai, seluruh dewan juri kembali memberikan standing applause, bahkan Ivan Gunawan tampak terharu dan menghapus air matanya, ia terlihat bangga usai menyaksikan penampilan Gita Handayani Aceh.

"Wow, kita puas," ujar Rossa bangga.

Penampilan Gita Handayani Aceh bahkan membuat Denny Sumargo sampai merinding.

"Ih bagus banget kalau kata istri gue merinding katanya," puji Denny Sumargo yang akrab disapa Densu ini.