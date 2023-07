VIDEO Tiga Anggota Polri Jalani Wisuda TNPA di Turki yang Dipimpin Langsung Presiden Erdogan

SERAMBINEWS.COM - Tiga personel Polri menjalani wisuda di Turkish National Police Academy'> Turkish National Police Academy (TNPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Erdogan, pada 26 Juli 2023 waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri turut menghadirinya.

Sebanyak 87 peserta didik internasional yang diwisuda, di mana tiga di antaranya anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan 3 anggota Polri tersebut adalah Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, dan Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

Ahmad Ramadhan juga menjelaskan, Briptu Tiara berhasil meraih peringkat lima besar terbaik dan menjadi perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki dihadapan Presiden Erdogan serta seluruh tamu undangan yang hadir.

Briptu Tiara bersama 86 peserta didik internasional menjalani wisuda usai mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun.

Seluruh rangkaian kegiatan pendidikan TNPA telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.(*)

VO: Syita

Editor Video: Muhammad Aulia