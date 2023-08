Unimal Tuan Rumah Pomda Aceh 2023, Diikuti 107 Kampus dan 16 Cabang Olahraga

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Universitas Malikussaleh menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Aceh tahun 2023 yang akan berlangsung pada 16-23 September 2023 mendatang. Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr Alfian MA mengatakan, POMDA merupakan ajang bergengsi bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang ada di Aceh untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai cabang olahraga.

Lebih dari 2000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di daerah ini akan berpartisipasi dalam ajang tahunan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan semangat olahraga di kalangan mahasiswa menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) nantinya.

"Kami sangat bangga dapat menjadi tuan rumah Pomda 2023 ini. Semoga dapat memupuk rasa persatuan dan semangat kebersamaan diantara mahasiswa daerah. Kami berharap ajang ini akan menjadi panggung bagi atlet-atlet muda berbakat untuk menunjukkan potensi mereka dan menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan kecintaan terhadap olahraga di kalangan mahasiswa," kata Alfian, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Kabar Baik, Peringkat Webometrics Unimal Meroket Naik

Sementara, Sekretaris POMDA, Subhani MSi menyampaikan, dari rekap sementara ada 107 kampus yang akan ikut dalam kegiatan POMDA tahun ini. Sementara untuk cabang olahraga yang dibuka adalah Atletik, Bulu Tangkis, Karate, Pencak Silat, Renang, Bola Basket, Bola Voli Pasir, Futsal, Sepak Takraw, Tenis lapangan, Panjat Tebing, Taekwondo,Kempo, Gulat, Catur, dan Bridge.

"Untuk olahraga sendiri ada 16 cabang yang akan diperebutkan nantinya, baik kategori putri, putra, dan campuran," sebut Subhani. Ia menyebutkan, pendaftaran cabang olahraga dapat di akses melalui https://pomda.unimal.ac.id/.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan POMDA yaitu entry by Sport dari 1-10 Agustus 2023, entry by number dan by name 1-10 September 2023, verifikasi keabsahan dan penetapan atlet 11-14 September 2023. Kemudian untuk pelaksanaannya akan berlangsung selama 8 hari (16-23 September 2023).

"Kami juga sudah menyurati semua pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Aceh untuk mengirim peserta yang akan mengikuti POMDA tersebut," tuturnya. Selain itu, Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Aceh, Prof Mustanir menyampaikan, yang bertindak sebagai tuan rumah kali ini adalah Universitas Malikussaleh, nanti akan mempertandingkan 16 Cabang Olahraga.

“Dari hasil POMDA tersebut maka nanti akan dikirimkan ke ajang Pomnas yang akan diselenggarakan tanggal 8 sampai dengan 18 November 2023 di Kalimantan Selatan. Untuk itu kami mengundang pimpinan perguruan tinggi di Aceh untuk mendaftarkan semua Atlit dari 16 Cabang yang dipertandingkan melalui akun web yang disediakan panitia,” pungkasnya.(*)