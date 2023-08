VIDEO Unggahan Terakhir MNZ, Mahasiswa berprestasi UI yang Nyawanya Tega di Renggut oleh Seniornya

SERAMBINEWS.COM - Sosok MNZ (19), mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tewas karena dibunuh oleh seniornya.

Pembunuhan sadis tersebut dilakukan di indekos korban, di Kukusan, Beji, Kota Depok.

Jasad MNZ ditemukan pukul 10.00 WIB, Jumat (4/8/2023).

Jasad korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam, dan berada di bawah kolong tempat tidur.

Pelaku merupakan senior yang juga rekannya sendiri, AAB (23), pria yang juga satu jurusan dengan korban di UI

MNZ merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), UI.

MNZ semasa hidup harus rela meninggalkan rumahnya demi menempuh pendidikan di UI.

Korban diketahui berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Pria berusia 19 tahun tersebut juga terlihat aktif di sosial media instagram miliknya, @mnzidan.

Lewat akun instagramnya tersebut, MNZ kerap memposting potret dirinya dan minat korban dalam dunia fesyen.

Unggahan terakhir MNZ di sosial media miliknya tersebut menjadi sorotan, lantaran menyebut soal kematian.

Tampak korban sempat mengunggah video dirinya berkendara di kawasan UI.

Dalam caption unggahannya, MNZ menuliskan

Stepping out of your comfort zone is the key to personal growth. Embrace new challenges and unlock your true potential!

(Melangkah keluar dari zona nyamanmu adalah kunci pertumbuhan pribadi. Rangkullah tantangan baru dan buka potensi sejatimu!).(*)

VO : Syita

EV : Aziz