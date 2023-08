Begini Kondisi 3 Santri Al-Muslimun Aceh Utara di Jambore Korea Selatan yang Dilanda Panas Ekstrim

“Mereka menjadi anak yang tangguh di dayah ini. Tapi sungguh pun demikian, mendengar kabar panas ekstrim di Korsel, kami cemas juga,” ujar Pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Tiga santri Dayah Terpadu Al-Muslimun Lhoksukon, Aceh Utara sampai Senin (7/8/2023), masih mengikuti Jambore Dunia, yang diadakan di Korea Selatan (Korsel).

Saat ini Korsel sedang dilanda panas ekstrim, sehingga menyebabkan pihak manajemen Dayah Al-Muslimun Lhoksukon setelah mendapat informasi tersebut.

Untuk diketahui tiga santri yang menjadi duta Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Aceh Utara pada Jumat (28/7/2023) berangkat ke World Scout Jamboree di Korea Selatan dari 1-15 Agustus 2023.

Keberangkatan mereka dilepas Penjabat Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, MSi, di pendopo Bupati Aceh Utara.

Ketiganya Siti Zahwa, Wifda Dinia, dan Rafi Alfachrezi.

Kegiatan Internasional ini diikuti oleh 170 National Scout Organization (NSO) termasuk Gerakan Pramuka asal Indonesia, Mengusung Tema Draw your Dream! Make your Dreams Come true!.

“Santri di Al-Muslimun memang kita didik untuk tidak menjadi anak manja,” Kata Pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun, Tgk. Usman, AMd ST MEng, PhD, kepada media ini pada Senin (7/8/2023).

“Mereka menjadi anak yang tangguh di dayah ini. Tapi sungguh pun demikian, mendengar kabar panas ekstrim di Korsel, kami cemas juga,” ujar Pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun.

Usman melanjutkan, setelah mendengar informasi tersebut, dia langsung menginstruksikan Pembina Pramuka Al-Muslimun, Tgk Nukman Hasibuan, MPd, untuk segera menghubungi tiga santrinya di Korea Selatan.

Hal ini dilakukannya untuk memastikan kondisi mereka di sana.

Setelah melakukan komunikasi dengan mereka, Nukman mengatakan bahwa tiga santri Al-Muslimun dalam kondisi baik-baik saja di sana.

”Alhamdulillah saya baru komunikasi dengan Rafi Alfachrezi. Anak kita ini baik-baik saja, Pak. Dan, ini foto kondisi dia saat ini.

Sekarang saya berusaha hubungi yang putri Pak,“ Demikian tulis Nukman melalui pesan singkatnya, yang kemudian diteruskan oleh Usman kepada media ini.

“Alhamdulillah, (peserta yang) putri juga dalam kondisi baik-baik saja, sekarang masih di dalam bus menuju area pameran, “Lanjut Nukman beberapa saat kemudian.

Sebagai informasi, tiga santri Al-Muslimun yang menjadi anggota kontingen pramuka di Korea Selatan itu adalah Siti Zahwa, Wifda Dinia, dan Rafi Afachrezi.

Mereka bertiga mewakili Indonesia dalam Jambore Internasional di negeri K-Pop itu.(*)

