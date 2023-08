Dok Humas Polres Aceh Barat

Polwan dari jajaran Polres Aceh Barat melakukan Goes to School di SMA Negeri 1 Meureubo Aceh Barat, Senin (7/8/2023), dalam rangka menyambut hari jadi Polwan RI ke-75 Tahun 2023. Goes to School di SMAN 1 Meureubo, Polwan Aceh Barat Beri Nasihat untuk Para Siswa.