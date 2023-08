16 Tim Ramaikan Turnamen Voli HUT Ke-78 RI di MAN 1 Pidie, Perebutkan Hadiah Total Rp 5 Juta

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 16 tim dari berbagai sekolah di Kabupaten Pidie turut meramaikan turnamen bola voli bertitel MAN 1 Pidie Cup III.

Ajang dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 RI tersebut akan diselenggarakan pada 14-16 Agustus 2023, di Lapangan Bola Voli MAN 1 Pidie.

Plt Kepala MAN 1 Pidie, M Nazarullah M Ali, SAg kepada Serambinews.com, Jumat (11/8/2023), mengatakan, even MAN 1 Cup ke III itu diselenggarakan bertepatan dengan HUT Ke-78 RI tahun 2023.

Ia menyebutkan, turnamen antar pelajar ini dipastikan diikuti oleh 16 tim dari berbagai sekolah atau madrasah dari Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya (Pijay).

'Dalam even ini, pihak panitia pelaksana turut menyediakan total hadiah Rp 5 juta, yaitu kepada tim juara pertama Rp 3 juta plus trofi bersama piagam penghargaan, dan juara kedua Rp 2 juta plus trofi serta piagam penghargaan," rincinya.

Dijelaskan dia, ke-16 tim yang telah memastikan mengikuti ajang MAN 1 Pidie Cup ke III itu yakni, MAN 1 Pidie A, SMAN 1 Padang Tiji, SMAN 1 Geumpang, SMAN 1 Mutiara, MAN 2 Pidie, dan SMAN 3 Unggul Sigli.

Berikutnya, MAN 7 Pidie, SMAN 1 Peukan Baro, SMAN 1 Tangse, MAN 3 Pidie, MAS Jeumala Amal, SMK 2 Pidie, MAN 1 Pidie B, MAS AL-Furqan Sigli, SMAN 1 Sakti, dan SMAN Unggul Sigli.

Diharapkan lewat even itu dapat melahirkan atlet dalam cabang olahraga (cabor) bola voli yang memiliki talenta mumpuni.

Sehingga dengan sendirinya dapat mengharumkan nama daerah di berbagai kancah olahraga.

“Terutama pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) atau Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) atau pada ajang seleksi lainnya yang bertaraf tingkat provinsi hingga nasional," ungkap M Nazarullah.(*)