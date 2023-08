Elon Musk Tak Serius soal Duel MMA di Ring, Mark Zuckerberg Kecewa: Tak Ada Konfirmasi

SERAMBINEWS.COM - Pendiri Meta, Mark Zuckerberg, mengatakan Elon Musk tidak serius dengan rencana pertandingan Mixed Martial Arts (MMA) melawan dirinya.

Padahal, Mark Zuckerberg telah mengusulkan tanggal pertarungan sebelumnya, yaitu pada 26 Agustus 2023.

Dana White, Presiden Ultimate Fighting Championship (UFC), juga menawarkan pertandingan legit ini untuk acara amal.

Di postingan Threads-nya, Mark Zuckerberg mengatakan Elon Musk tidak mengonfirmasi tanggal pertandingan dan justru mengatakan ia harus operasi, serta meminta pertandingan digelar di halaman belakang rumah Zuckerberg saja.

"If Elon ever gets serious about a real date and official event, he knows how to reach me. Otherwise, time to move on. I'm going to focus on competing with people who take the sport seriously," tulis Mark Zuckerberg di Threads, Minggu (13/8/2023).

(Jika Elon benar-benar serius tentang tanggal dan pertandingan resmi, dia tahu cara menghubungiku. Sebaliknya, sudah saatnya diabaikan. Saya akan fokus untuk bertanding dengan orang-orang yang menganggap serius olahraga ini).

Zuckerberg mengklaim Elon Musk tidak serius meski Elon Musk sebelumnya mengatakan pertandingan mereka akan diadakan di Italia.

Pada Jumat (11/8/2023), Elon Musk mengumumkan pertandingannya melawan Mark Zuckerberg akan disiarkan di Twitter dan Meta.

"The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC)," tulis Elon Musk di Twitter, Jumat (11/8/2023).

"Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all," lanjutnya.

Ia mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni dan Menteri Kebudayaan Italia, Gennaro Sangiuliano.

Elon Musk mengatakan mereka akan memilih "lokasi yang epik" untuk pertandingan itu.

Pada Sabtu (12/8/2023), Elon Musk menambahkan dalam Tweet-nya, hasil dari sumbangan dalam pertandingan itu akan didonasikan kepada para veteran dan rumah sakit anak di Italia.

Mark Zuckerberg Usulkan Tanggal Pertandingan