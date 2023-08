Saat Dikunjungi Ari Wibowo setelah Bebas dari Penjara, Ferry Irawan Singgung soal Arti Pertemanan

Raden Ferry Irawan Kusuma alias Ferry Irawan yang sebelumnya mendapat vonis hukuman selama satu tahun penjara kini sudah dinyatakan bebas.

SERAMBINEWS.COM - Aktor Ari Wibowo ternyata bersahabat dengan Ferry Irawan.

Mantan suami Venna Melinda, Farry Irawan dikabarkan bebas dari penjara.

Dikunjungi Ari Wibowo setelah bebas dari penjara, aktor Ferry Irawan singgung soal arti pertemanan.

Ferry Irawan telah kembali menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Venna Melinda pada Kamis (17/8/2023).

Sempat menjalani hukuman di Polda Jawa Timur selama tujuh bulan, Ferry Irawan kini telah pulang ke Jakarta.

Kepulangan Ferry Irawan tersebut disambut bahagia oleh keluarga dan sahabat sang aktor.

Belum lama ini Ferry Irawan membagikan sebuah foto di Instagramnya @ferryirawanreal, Sabtu (20/8/2023) saat ia dikunjungi oleh sahabatnya, Ari Wibowo.

Dalam foto tersebut terlihat Ferry Irawan, Ari Wibowo dan dua teman wanitanya.

Raut wajah bahagia terlihat dari senyuman yang diperlihatkan oleh keempatnya.

Sementara di keterangan unggahan tersebut, Ferry Irawan tak henti-henti mengucapkan rasa terima kasihnya pada pihak-pihak yang memberinya dukungan.

"Thanks for everything," tulis Ferry.

(Terimakasih untuk semuanya.)