Drive Thru Pertama Kutaradja Fried Chicken, Ini Lokasinya

Kendaraan Plt Sekda Banda Aceh singgah di gerai drive thru Kutaradja Fried Chicken, Kamis (24/8/2023).

BANDA ACEH - Kutaradja Fried Chicken membuka gerai Drive Thru di halaman New Zikra Books and Stationery yang berlokasi di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Gampong Baru, Kec. Baiturrahman Samping Dinas Kesehatan (Eks Gedung Bioskop Garuda), Kamis (24/8/2023).

Gerai drive thru ini merupakan drive thru pertama Kutaradja Fried Chicken di Aceh.

Pada momen pembukaan gerai drive thru Kutaradja Fried Chicken ini, turut dihadiri Plt Sekda Banda Aceh, Wahyudi, Mantan Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Firdaus D, Manajer Iklan Serambi, Hari Teguh Patria, Dirut BPRS Hikmah Wakilah, Sugito, Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi dan tamu undangan lainnya.

Plt Sekda Banda Aceh, Wahyudi pada Serambi di lokasi opening mengatakan, dengan hadirnya drive thru Kutaradja Fried Chicken, merupakan suatu kebanggaan, karena Kutaradja Fried Chicken telah berhasil membuka 17 gerai di seluruh Aceh.

"Produk yang dihasilkan Kutaradja Fried Chicken adalah produk yang melibatkan lokal, peluang juga bagi tenaga kerja lokal," ucapnya.

Wahyudi mengakui, Kutaradja Fried Chicken juga sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh.

"Kita akan mempermudah dari sisi perizinan, selain itu kita akan mencoba mengembangkan promosi produk-produk dengan digitalisasi," ungkap Plt Sekda Banda Aceh.

Plt Sekda Banda Aceh menunggu pesanan di gerai drive thru Kutaradja Fried Chicken. (SERAMBINEWS/SYAMSUL AZMAN)

Di lokasi yang sama, Aminullah Usman, yakni mantan Walikota Banda Aceh sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) turut mengapresiasi kehadiran Kutaradja Fried Chicken.

"Saya mengapresiasi kehadiran Kutaradja Fried Chicken, harapan kita, semoga di setiap sudut Banda Aceh, ada gerai-gerai drive thru Kutaradja Fried Chicken," harapnya.

Sementara itu, Manager Toko Buku New Zikra, Anjar, mengatakan, selain Kutaradja Fried Chicken, pihaknya juga berkolaborasi dengan UMKM lokal lainnya seperti Urban Tea House, Shuttle Coffee dan Kedai Ramen.

Tujuan kolaborasi ini untuk saling sinergi dalam memanjakan para pelanggan.

"Jadi kalau belanja buku di New Zikra, pelanggan juga bisa menikmati kuliner-kuliner yang lagi hype di Kota Banda Aceh," ujarnya. (*)