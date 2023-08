Mahasiswi S2 PMP UBBG & Dosen Pendamping Diundang ke Pertemuan Tematis Internasional Gerakan Feminis

for Serambinews.com

Risna Erita, mahasiswi Program Magister Pendidikan Matematika dan IPA pada Prodi Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena (PMP UBBG) Banda Aceh. Ia diundang bersama dosen pendampingnya ikut Pertemuan Tematis Lintas Wilayah "Leading From the South on Resistance and Care" di Colombo, Sri Lanka, 4-6 Oktober mendatang.