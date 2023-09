Putri Ariani Tampil Bawakan Lagu Klasik U2 di Semifinal AGT 2023, Dapat Standing Ovation dari 4 Juri

SERAMBINEWS.COM - Putri Ariani tampil di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 di Pasadena, Los Angeles, AS, pada hari ini, Rabu (6/9).

Pada penampilannya kali ini, Putri Ariani membawakan lagu klasik U2 yang berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Penyanyi berusia 17 tahun itu muncul di atas panggung dengan sorotan lampu mengarah padanya.

Ia mulai melantunkan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2.

Putri kembali membuat AGT heboh setelah menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2.

Dalam penampilannya kali ini, Putri mengenakan gaun berwarna emas. Ia kembali tampil sambil bermain piano.

Penampilannya malam itu didominasi dengan akapela sambil beberapa kali ditemani lantunan piano yang dia mainkan.

Penampilan Putri kembali menarik perhatian karena aransemen musiknya diubah sedemikian rupa.

Model Heidi Klum berharap vokalis grup band U2, Bono, bisa melihat penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent 2023.

Saat memberikan komentar, Heidi Klum memuji suara emas yang dimiliki oleh Putri Ariani.

"Kamu memiliki suara yang sangat indah dan saya bilang ke diri saya sendiri, mungkin ini adalah suara saat malaikat bernyanyi. Sungguh, sangat indah," kata Heidi.

Setelah itu, model Jerman pertama yang menjadi Victoria's Secret Angel ini berharap agar Bono bisa melihat video penampilan Putri Ariani.

"Dan saya berharap Bono melihat ini dan semoga kamu beruntung. Kamu memberikan penampilan terbaik," kata Heidi.

Pada babak semifinal America's Got Talent 2023, Putri Ariani mendapatkan empat standing ovation dari para juri.