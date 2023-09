Twice Gelar Konser di Jakarta Pada Desember 2023, Cek Cara Pembelian Tiketnya di Sini

Tiket tersebut baru mulai dijual pada 21 September 2023 pukul 12.00 WIB untuk pemegang kartu member Mecimapro.

SERAMBINEWS.COM - Girl group asal Korea Selatan TWICE menggelar konser bertajuk 'Twice 5Th Word Tour Ready To Be'.

Jakarta temasuk salah satu negara tujuan konser Naeyon dkk, di mana perhelatannya direncanakan berlangsung pada Desember 2023 mendatang.

Selain Jakarta, TWICE juga akan menggelar konser di Melbourne (Australia) pada November 2023 dan Mexico City (Meksiko) dan Sao Paulo (Brasil) pada Februari 2024.

Tur dunia TWICE 'Ready To Be' dibuka di Seoul, Korea, pada April 2023.

Kompas.com merangkum beberapa fakta mengenai rencana pelaksanaan konser TWICE di Jakarta:

Twice (Soompi (Soompi))

1. Jadwal dan lokasi

Konser TWICE kali ini akan digelar pada 23 Desember 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

TWICE akan menjadi artis internasional pertama yang menggelar konser tunggal di JIS sejak pertama kali didirikan.

2. Kategori pembelian tiket

Tiket konser TWICE di JIS terbagi menjadi tujuh kategori yakni pink, blue, green, orange, purple, yellow dan gray.

Tiket tersebut baru mulai dijual pada 21 September 2023 pukul 12.00 WIB untuk pemegang kartu member Mecimapro.

Sementara penjualan tiket untuk umum baru mulai dibuka pada 26 September 2023 pukul 13.00 WIB di laman mecimashop.com.

Tiket konser juga bisa dibeli melalui aplikasi Tiket.com mulai pukul 15.00 WIB.