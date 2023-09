Guru Besar Unibraw Beri Kuliah Umum di Prodi Adbis Unimal

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh mengadakan agenda awal semester bertajuk kuliah umum.

Kuliah umum yang dilaksanakan secara daring itu diperuntukkan bagi mahasiswa Prodi Adbis dengan lokasi peserta berada di Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Rabu (13/9/2023).

Pembicara yang dihadirkan untuk kegiatan tersebut adalah Prof Kusdi Raharjo, Drs, DEA, PhD dari Universitas Brawijaya, Malang. Tema yang diangkat adalah “Opportunities and Challenges for Future Bussiness: How Future Leaders are Created and Transformed”.

Kuliah Umum tersebut dibuka oleh Wakil Dekan I, Prof Dr Nirzalin. Pada sambutannya Nirzalin berharap agar seluruh dosen dan mahasiwa prodi Adbis bisa mengambil kesempatan untuk mempertajam gagasan kontekstual yang berhubungan dengan masa depan kajian administrasi bisnis ke depan.

Pada kuliah itu Prof Kusdi Raharjo mengharapkan Prodi Adbis bisa membangun motivasi, daya kreatif, dan kritisisme bagi mahasiswa dalam mengembankan peluang dan tantangan bisnis masa depan yang semakin ketat.

“Mahasiswa sebagai produk dari Prodi Adbis membutuhkan profesionalitas untuk bisa terjun di dunia bisnis. Apalagi situasi dan kondisi dunia bisnis saat ini membutuhkan kesiapan pemimpin masa depan sehingga mampu menciptakan industri bisnis transformatif melalui beragam perkembangan teknologi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kaprodi Adbis, Sufi, MAP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu agenda setiap awal semester untuk pencerahan dan pencerdasan kepada mahasiswa dan dosen.

Agenda kuliah umum ini juga sebagai bentuk silaturahmi antardosen dan mahasiswa untuk membangun komunikasi dan jejaring bisnis di masa depan, sehingga mahasiswa Adbis bisa menciptakan peluang kerja berbasis keahlian administratifnya.(*)