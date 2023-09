Terungkap, Cerita Awal Mula Lisa BLACKPINK Dirumorkan Dekat dengan Putra Konglomerat Bernard Arnault

Lisa merupakan brand ambassador Celine dan Bvlgari yang mana adalah merek internasional di bawah grup LVMH.  Sementara Frederic merupakan anak Bernard Arnault, CEO LVMH.

SERAMBINEWS.COM - Lisa BLACKPINK dirumorkan menjalin hubungan khusus dengan anak konglomerat Bernard Arnault.

Frederic Arnault dikabarkan malah pernah menghabiskan waktu dengan orang tua Lisa di negara asal sang idol, Thailand.

Lalu, benarkah gosip tersebut?

Dugaan Lisa BLACKPINK berpacaran dengan CEO Tag Heuer, Frederic Arnault, masih terus menjadi teka-teki bagi Blink (penggemar BLACKPINK).

Bukti-bukti amatir bahkan berlalu-lalang di media sosial.

Dari mana sebenarnya asal mula gosip Lisa dan Frederic berpacaran?

1. Paris

Rumor muncul setelah akun TikTok @starshootinparis mengunggah video Lisa di Paris pada 8 Juli 2023.

Saat itu Lisa yang mengenakan baju motif polkadot hitam putih tampak berkumpul dengan beberapa orang berparas Barat.

"#lalisamanoban with mysterious person at restaurant in Paris," tulis akun TikTok tersebut.

Di pengujung video terlihat Lisa menyenderkan kepalanya di bahu seorang pria berbaju pink.

Namun muka pria tersebut tak terpampang jelas.

2. Sudah kenal lama