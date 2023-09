1.800 Lebih Siswa Ikut Try Out Akbar Gratis di Umuslim Peusangan Bireuen, Ini Peraih Nilai Tertinggi

Sekitar 1.800 siswa SMA sederajat dan masyarakat umum, Sabtu (16/9/2023) mengikuti try out akbar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) masuk perguruan tinggi dan sekolah kedinasan di Umuslim, Peusangan Bireuen.

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Sebanyak 1.800 siswa SMA, SMK, dan MA serta anak-anak yang sudah tamat sekolah dan ingin melanjutkan kuliah mengikuti try out akbar di Kampus Timur Universitas Almuslim atau Umuslim Peusangan, Kabupaten Bireuen, Sabtu (16/9/2023).

Kegiatan yang digelar gratis ini bekerja sama antara Umuslim dengan Bimbel Teknos dan berbagai lembaga lainnya.

Kegiatan try out akbar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) masuk perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diawali pengarahan panitia di kampus timur, kemudian para peserta masuk ke berbagai ruangan yang telah disediakan.

Sebagian peserta berasal dari berbagai SMA/sederajat di kabupaten Bireuen didampingi guru pendamping, orang tua begitu antusias hadir ke lokasi.

Ketua panitia pelaksana, Dr Halus Satriawan Satriawan MSi yang didampingi Kabag Humas Umuslim, Zulkifli M Kom mengatakan, try out akbar persiapan SNBT dan sekolah kedinasan tahun 2024 peminatnya mencapai 1.800 peserta berlangsung di kampus Timur Umuslim dan kampus utama di belakang Keude Matangglumpang Dua, Kabupaten Bireuen.

Dr Halus Satriawan, MSi menambahkan, try out akbar secara gratis terlaksana berkat kerjasama Umuslim dengan Bimbingan tes Teknos Aceh, didukung Pemkab, DPRK, Yayasan Almuslim, IDI Bireuen, Dinas Pendidikan dan beberapa pihak lainnya.

“Try out diikuti sekitar 1.800 peserta, sesuai data yang mendaftar secara online,” ujar Halus Satriawan.

Rektor Umuslim Dr Marwan, MPd saat membuka try out menyampaikan terimakasih kepada BimBEL Teknos Aceh telah bekerjasama menggelar try out secara gratis bagi siswa di Bireuen.

Try out akbar dilaksanakan dalam rangka memberi persiapan bagi siswa menghadapi tes SNBT dan sekolah kedinasan tahun 2024.

"Semoga adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan baik ini untuk meningkatkan pemahaman tes,” ujar Dr Marwan MPd.

Direktur Teknos Aceh, Muradi mengatakan, peserta mengikuti ujian di dalam ruangan menggunakan smartphone (android/IOS) masing-masing.

