Begini Cara Pelajar SMK Kuala Baru Pikat Wisatawan Hadir ke Objek Wisata Pantai Kuba Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pelajar SMK Negeri Kuala Bar, Aceh Singkil, jurusan Usaha Perjalanan Wisata menggelar aneka kegiatan di objek wisata pantai Kuala Baru (Kuba), Aceh Singkil.

Kegiatan praktek pelajaran perencanaan wisata tersebut sekaligus sebagai upaya memikat kehadiran wisatawan ke pantai Kuba yang dikenal memiliki hamparan pasir putih.

Selain pelajar SMK, kegiatan turut diikuti pelajar SMP Negeri 1 Kuala Baru.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan senam bersama, bersihkan sampah serta aneka permainan.

"Tema kegiaatan fun and clean up at Kuala Baru beach, yang memiliki makna bergembira dan membersihkan Pantai Kuala Baru," kata Kajur UPW SMK Kuala Baru, Jufri Anto, SPar, Senin (18/9/2023).

Menurut Jufri, kegiatan yang digelar anak asuhnya merupakan praktek nyata dari sapta pesona pariwisata.

Sehingga objek wisata pantai Kuala Baru, terlihat indah, sejuk dan bersih, sesuai dengan butir-butir yang terdapat pada sapta pesona pariwisata.

"Dengan demikian pengunjung menjadi betah berlama-lama. Ini penting untuk menarik wisatawan berkunjung kembali," ujarnya.

Diakhir acara di pantai Kuala Baru, dipasang papan sapta pesona. pariwisata.

Harapannya semua yang berkunjung ke pantai Kuala Baru, terketuk hatinya menjaga kebersihan dan keindahan.

Untuk kita ketahui Dinas Pendidikan Aceh telah membuka bidang keahlian pariwisata di SMK Kuala Baru sejak tahun 2020.

Sebelumnya sekolah tersebut hanyak memiliki satu bidang keahlian saja yaitu perikanan.(*)

