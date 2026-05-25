Danish Modifikasi Interior Luxury Seat Pajero Sport Dengan Sentuhan Premium 

Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur bersama CEO Danis Car Interior, Afi saat mencoba interior Pajero Sport yang sudah dimodifikasi dengan luxury seat di di Danis Car Interior, Lueng Bata, Banda Aceh, Senin (25/5/2026).

Ringkasan Berita:Mitsubishi Pajero Sport mendapat sentuhan modifikasi interior premium di Danis Car Interior dengan pemasangan luxury seat bergaya Toyota Alphard. Kursi baris kedua dilengkapi berbagai fitur modern seperti LCD touchscreen, electric adjustment, wireless charging, massage, heating, dan ventilation. CEO Danis Car Interior, Afi, menyebut modifikasi tersebut dibuat untuk menghadirkan kenyamanan SUV setara kendaraan VIP premium.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Tren modifikasi interior kendaraan premium terus berkembang di kalangan pecinta otomotif, termasuk di Aceh.

Tidak hanya fokus pada tampilan eksterior, kini banyak pemilik kendaraan sport utility vehicle (SUV) mulai meningkatkan kenyamanan kabin dengan menghadirkan nuansa layaknya mobil kelas eksekutif.

Salah satu modifikasi menarik hadir dari sebuah Mitsubishi Pajero Sport 2026 yang mendapat sentuhan luxury interior di Danis Car Interior, Lueng Bata, Banda Aceh.

Pada proyek terbaru tersebut, kursi baris kedua Pajero Sport diubah menggunakan luxury seat bergaya Toyota Alphard yang dikenal memiliki tingkat kenyamanan tinggi.

Penggantian jok standar ke model captain seat premium itu dilakukan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih eksklusif, nyaman, dan modern, terutama bagi penumpang di baris kedua.

CEO Danis Car Interior, Afi saat mencoba interior Pajero Sport yang sudah dimodifikasi dengan luxury seat di Danis Car Interior, Lueng Bata, Banda Aceh, Senin (25/5/2026). (Serambinews.com/HO)

Luxury seat versi terbaru yang dipasang pada Pajero Sport ini dibekali berbagai fitur canggih dan fungsional.

Di antaranya LCD touchscreen yang memudahkan pengguna mengontrol berbagai fungsi kursi secara praktis hanya melalui sentuhan layar.

Selain itu, tersedia adjustable armrest yang dapat disesuaikan dengan kenyamanan pengguna, USB port charging untuk pengisian daya perangkat elektronik, hingga wireless charging yang memungkinkan ponsel diisi tanpa menggunakan kabel.

Tidak hanya itu, kursi premium tersebut juga dilengkapi button control modern dengan pengaturan elektrik serta phone storage yang dibuat lebih elegan dan mudah dijangkau penumpang.

Baca juga: Danish Aceh Masuk 10 Besar Nasional, Terima Penghargaan Dalam Beebot Summit Partner 2026 di Bali

Sementara untuk fitur bawaan utama, luxury seat ini menghadirkan berbagai teknologi kenyamanan kelas premium seperti backrest electric, legrest electric, serta front and rear electric adjustment yang memungkinkan posisi duduk diatur secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna.

Kenyamanan semakin lengkap dengan hadirnya fitur pneumatic massage yang memberikan sensasi pijatan saat perjalanan jauh.

Selain itu terdapat pula fitur heating dan ventilation untuk menjaga kenyamanan suhu kursi dalam berbagai kondisi cuaca.

Modifikasi luxury seat makin diminati masyarakat

CEO Danis Car Interior, Afi kepada Serambi, Senin (25/5/2026), mengatakan modifikasi luxury seat saat ini semakin diminati karena masyarakat menginginkan kenyamanan kendaraan yang tidak kalah dengan mobil premium kelas atas.

“Sekarang banyak pengguna SUV seperti Pajero Sport yang ingin kenyamanan ekstra di dalam kabin.

Karena itu kami menghadirkan luxury seat dengan fitur lengkap agar sensasi berkendara terasa lebih premium dan elegan,” ujar Afi.

Baca juga: Danish Raih Penghargaan Modifikasi di Ajang Modifikasi Turbo Clash