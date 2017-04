Mante Dalam Karakter Fiksi

PENGHUNI media sosial dihebohkan dengan penampakan manusia kecil yang ditemukan pemotor trail di (katanya) pedalaman hutan Aceh.

Sesosok manusia pendek sedang berlari sambil membawa kayu serta tanpa busana ini diduga adalah suku Mante.

Penemuan “Hobbit” nya Indonesia itu diunggah ke YouTube oleh akun bernama HZTN.

Dalam video tersebut, seorang pengendara motor trail sedang menyusuri hutan pedalaman Aceh tiba-tiba dikejutkan oleh makhluk tersebut kemudian dikejar, namun menghilang di balik ilalang.

Para pemotor trail kemudian mencarinya namun tak berhasil. Banyak netizen berimajinasi bagaimana bentuk suku Mante ini.

Apalagi banyak tokoh fiksi yang menggambar sosok makhluk kerdil ini dalam sejumlah film seperti The Lord of The Rings, Snow White and The Huntsman Dan Harry Potter yang hampir sama kemiripannya.

Kira- kira bagaimana ya kemiripannya dengan tokoh fiksi di atas, yuk kita simak bersama.

Goblin (Harry Potter) | Bagi penggemar Drama Korea khususnya Cewek nih jangan beranggapan Goblin yang di maksud seperti Gong Yoo pemeran Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) dalam serial drama korea, salah.

Goblin ()

Goblin yang kita bahas adalah Goblin dalam serial Harry Potter. Sosok Goblin yang menjaga Bank Gringott dan juga sangat ahli dalam pembuatan benda-benda dari logam.

Goblin digambarkan memiliki jari-jari dan kaki yang kurus panjang. Kalau diamati, karakteristik goblin bisa jadi mirip dengan Suku Mante yang memiliki tubuh kerdil dalam imajinasi masyarakat Aceh yang kita dengar selama ini.