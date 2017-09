Modem WiFi M5 Bisa untuk Power Bank

* Produk Smartfren yang Diluncurkan Bersama Andromax A2

BANDA ACEH - PT Smartfren Telecom meluncurkan modem WiFi M5 dan Andromax A2 di Jakarta, Rabu (27/9). Smartfren modem WiFi M5, dihadirkan dengan satu kemampuan yang tidak dimiliki modem WiFi lain, yaitu dapat berfungsi sebagai power bank. Sementara Andromax A2 berkapasitas baterai lebih besar dibanding seri sebelumnya. Tujuannya agar pengguna dapat terus menikmati konektivitas prima 4G LTE Advanced Smartfren.

VP Brand and Communication PT Smartfren Telecom, Derrick Surya menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi, Jumat (29/9). Menurutnya, modem WiFi M5 merupakan modem WiFi berteknologi Cat4 dengan chipset Qualcomm MDM 9307. Dengan teknologi USB on the go dan storage sharing, modem WiFi M5 tidak hanya memberikan kemudahan konektivitas bagi pengguna, tetapi juga sebagai perangkat yang dapat mendukung gaya hidup kaum profesional dan tren bring your own device (BYOD).

“Hanya dengan membawa satu perangkat modem WiFi M5, pengguna dapat terkoneksi dengan internet, sekaligus sebagai USB dan juga power bank,” ujarnya.

Ia menyebutkan modem WiFi M5 dari Smartfren ini ditawarkan dengan harga Rp 999.000/unit. Pembeli akan langsung mendapatkan kuota internet sebesar 150 GB berlaku 24 jam selama 1 tahun penuh atau pilihan kedua Rp 699.000/unit dengan kuota internet 70 GB berlaku 180 hari.

Sementara itu, dalam siaran pers yang sama, Division Head Sourcing and Management PT Smartfren Telecom, Hartadi Novianto menyampaikan informasi tentang Andromax A2. “Seri Andromax A merupakan seri terlaris dari keluarga Smartphone Andromax atas sambutan yang baik dari seri terdahulu, maka Andromax kembali meluncurkan seri Andromax A2,” katanya.

Ia menyebutkan Andromax A2 dilengkapi layar 4,5 inchi serta sistem operasi Android 7 (nougat), CPU Quad Core 1.3Ghz, dan baterai lebih besar berkapasitas 4.000 mah, sehingga menjamin pengguna dapat menikmati beragam kemampuan yang ditawarkan hingga 48 jam atau dua hari penuh.

Selain itu penyempurnaan lain, terdapat fitur smile shutter, vgesture, dan beautify pagi para penggemar swa foto, serta manual setting untuk mengambil foto sesuai dengan selera pengguna. Andromax A2 juga dilengkapi dengan kemampuan mengambil video time-lapse, slow motion, serta GIF shot dengan kualitas high-definition, serta kamera depan dan belakang beresolusi 5MP.

“Produk ini ditawarkan dengan harga Rp 849.000/unit, dimana pembeli akan langsung mendapatkan bonus kuota internet 8GB dan dengan pengisian ulang minimal Rp 60.000. Maka pelanggan otomatis terdaftar dalam program gratis internet setahun (GIS),” demikian sebutnya. (una)