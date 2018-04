VIDEO - Ladang Perang Pertama Marinir Amerika Serikat di Asia Tenggara

*Jejak Kerajaan Kuala Batee (1)

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Kuala Batu yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), adalah salah satu wilayah yang menyimpan sejarah kejayaan, sekaligus kepahlawanan orang-orang Aceh dahulu.

Kerajaan Kuala Batu yang berkuasa sekitar tahun 1785 – 1832 Masehi, kini masuk dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee yang berbatasan dengan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Meski memiliki wilayah yang kecil, namun nama Kuala Batu pernah membuat geger Amerika Serikat pada tahun 1832, saat beberapa anak buah kapal kargo asal Amerika dibantai oleh penduduk di wilayah ini.

Presiden Amerika Serikat kala itu, Andrew Jackson sampai mengirimkan kapal perang USS Potomac di bawah Komodor John Downes untuk menghukum penduduk Kuala Batee atas kejadian itu.

Peristiwa ini sekaligus menjadi awal dari berakhirnya kekuasaan Kerajaan Kuala Batu, yang dulu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, terbaik di Pulau Sumatera.

Pertempuran hebat antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan prajurit dan penduduk Kerajaan Kuala Batu ini tercatat dalam sejumlah risalah dan buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Amerika maupun Eropa.

Di antaranya dalam buku berjudul “The scents of Eden: a history of the spice trade” yang ditulis oleh Charles Corn (1999).

“Thence round Cape Horn” karya Robert Erwin Johnson, (1980), “American lion: Andrew Jackson in the White House” karya Jon Meacham (2008), serta “Cruise of the United States frigate Potomac round the world: during the years 1831-34,” yang ditulis oleh Francis Warriner (1835).