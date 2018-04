Tantang Pembuat Soal UN, Deddy Corbuzier: My IQ 142

SERAMBINEWS.COM - Deddy Corbuzier angkat bicara masalah Ujian Nasional.

Dilansir Serambinews.com dari pantauan TribunWow.com, Deddy menyentil masalah Ujian lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, pada Rabu (11/4/2018).

Deddy mengunggah sebuah video dirinya yang sedang membuat statemen tentang Ujian Nasional. Ia mempertanyakan apakah pemerintah bisa mengerjakan soal ujian nasional dengan baik.

Tak hanya pemerintah, namun tim penyusun soal ujian nasional juga apakah mereka bisa mengerjakan soal yang dibuat.

"Gue cuman mau nanya ya, mereka yang di atas sana lalu diberikan soal ujian, kira-kira mereka bisa nggak ya ngerjain?" ucap Deddy

Deddy ragu, apakah mereka benar-benar bisa mengerjakannya atau hanya membuat soalnya saja.

"Atau they just can make it, and they can not do it," imbuhnya.

