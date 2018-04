Flawless, Make Up Simpel Favorit Geboy yang Kece & Nggak Bikin Kere

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bicara make up memang nggak ada habisnya. Tren kecantikan wanita muda ini terus berkembang setiap tahun. Flawless make up, cara berdandan yang sudah booming sejak tahun lalu itu ternyata masih digandrungi kaum hawa Aceh.

Flawless yang berarti tanpa noda, merupakan teknik menutupi noda pada wajah dengan highlighter sebagai andalannya. Meskipun menggunakan teknik dan alat make up yang simpel, para cewek dijamin makin kece deh dan nggak bikin kere. Suerr!

Geboy salah satu penggemar make up ini. Cewek bernama lengkap Syarifah Gabriella Herzegovina ini mengaku nyaman dan tenteram dalam riasan flawless. Tapi dengan satu syarat, si Geboy hanya mau di-make up dengan jemari lentiknya, alias ogah didandani orang lain. But why?

“Sebenarnya lebih ke pengalaman sendiri sih, karena mukaku kelihatan aneh kalau di-make up ribet. Itu makanya aku belajar make up, daripada di make-upin tangan orang lain,” ujar Runner Up Hijab Hunt 2013 ini saat disambangi di kediamannya di Blower, Banda Aceh, Kamis (20/4).

Berawal dari ketidaknyamanan didandani orang pas mau wisuda, Geboy pun terobsesi untuk belajar tata rias dengan cara otodidak dan menonton banyak make up tutorial di Youtube.

Dan wow, riasannya itu banyak dipuji orang dan mulai deh ngorder satu per satu. “Karena banyak yang suka, aku lalu seriusin dengan privat make up dengan dua MUA di Jakarta,” kata cewek yang kerap dipanggil ‘bos’ oleh keluarganya itu.

Nah bagi Geboy, make up flawless merupakan pilihan favoritnya karena selain ‘ramah kantong’ juga sangat gampang diaplikasikan pada wajah.

“Aku suka make up ini karena simpel, tapi tetap membuat efek segar dan bercahaya. Jadi mau ketemu siapa pun tetap pede tanpa harus make up too much,” ujarnya, dan menyebut selain cocok dibawa ke kantor, make up flawless juga aman bagi kamu yang mau ke mall atau sekadar jalan-jalan.

Buat kamu yang baru mulai berdandan ala flawless, dara cantik keturunan Arab ini punya kiat praktis agar kamu terlihat glowing. Walaupun perlengkapan make up mu belum banyak, Geboy yakin bisa kok disiasati.

“Harus pintar-pintar mengakali aja sih. Aku suka menggunakan eyeshadow untuk mengakali highligter. Sementara untuk eyeshadow aku pakai blush on cream, dan blush on aku pakai lip cream, jadi sebenarnya pinter-pinter aja sih,” kata jebolan FMIPA Unsyiah ini sambil terkekeh.