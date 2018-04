Berpengaruh di Dunia, 9 Wanita Ini Tidak Pernah Kamu Pelajari di Kelas Sejarah, Siapakah Mereka?

SERAMBINEWS.COM - Nama penulis seperti Twain, Dickens hingga Hemingway pasti sudah tak asing di telingamu.

Mereka dikenal sebagai sastrawan pria yang terkenal dengan novel-novel berkelasnya. Tapi hasil karya mereka mungkin tidak ada jika bukan karena Murasaki Shikibu.

Ia adalah seorang wanita Jepang yang dianggap sebagai penulis novel pertama di dunia.

Murasaki Shikibu ()

Shikibu adalah seorang wanita bangsawan yang tinggal di Jepang sekitar tahun 1000 AD. Dia menulis sebuah novel dua bagian berjudul The Tale of Genji.

Ini menceritakan kisah-kisah kaya tentang anak seorang kaisar Jepang yang dipaksa hidup sebagai orang biasa.

Selain The Tale of Genji, yang secara luas dianggap sebagai karya sastra Jepang, Shikibu juga menulis sebuah buku puisi.

Sebuah patung di Kyoto, Jepang, didirikan untuk memperingati penulis ini.

