Beli Wuling, Gratis Bensin Rp 1 Juta

BANDA ACEH - Setiap pembelian Wuling Confero maupun Cortez selama bulan Ramadhan, pelanggan bisa memperoleh gratis voucher bensin Rp 1 juta. Selain itu juga diberikan gratis jasa servis dan suku cadang selama tiga tahun/60.000 km, serta gratis pemasangan kaca film.

Sales Manager Wuling Aceh, Very Tambunan menyampaikan hal tersebut kepada Serambi, Rabu (23/5). Menurutnya, hal itu merupakan promo berbagi berkah selama Ramadhan. Ia menyebutkan untuk pembelian Wuling Confero cukup dengan uang muka mulai Rp 17 jutaan, maka pelanggan sudah dapat membawa pulang mobil tersebut. Sedangkan harga on the road Aceh, Confero dijual mulai Rp 149.300.000/unit hingga Rp 184.400.000/unit.

Sementara untuk Wuling Cortez dengan uang muka mulai Rp 35 jutaan, pelanggan sudah dapat memiliki mobil itu. Harga on the road Aceh mulai Rp 233.500.000/unit hingga Rp 279.500.000/unit. “Kedua jenis mobil tersebut tersedia dalam semua warna, seperti putih, hitam, silver, merah, dan brown,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Very Tambunan menambahkan pada Maret lalu, Wuling Confero berhasil meraih penghargaan sebagai Rookie of The Year dalam ajang penghargaan bergengsi otomotif award 2018. Seri Confero merupakan MPV pertama yang diluncurkan Wuling Motors untuk pasar Indonesia pada Agustus 2017 dengan kabin yang memiliki ruang kepala dan kaki yang lapang.

Tampilannya juga sudah dilengkapi day running light (DRL), projector lamp, two-tone velg, side body molding, bumper depan dan belakang yang stylish, serta berbagai fitur pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dikatakan, Wuling Confero dibekali dengan mesin berkonfigurasi 4-silinder yang berkapasitas 1.500 cc serta didukung oleh pola transmisi manual 5-percepatan. Kemampuannya memproduksi tenaga maksimal 107 HP di 5.800 rpm dan menyajikan torsi 142 Nm pada rentang 3.800 rpm sampai 4.400 rpm. “Selain itu, Confero S juga menawarkan dengan pilihan 8 bangku atau 7 bangku (captain seat) yang hanya ditawarkan oleh Wuling pada segmen low multi purpose vehicle,” ujarnya.

Sales Manager Wuling Aceh, Very Tambunan menambahkan pihaknya juga menyediakan mobil service untuk melayani service kendaraan di rumah maupun di kantor. Selain itu, menjelang mudik Lebaran Idul Fitri, pihaknya pun menyediakan mobil service bagi pelanggan apabila mengalami mogok di jalan. Selanjutnya, petugas akan mendatangi pelanggan untuk memperbaiki mobilnya.

Dikatakan, untuk layanan tersebut pelanggan dapat menghubungi nomor telepon (0651) 8054200 selama jam kerja. “Kami mengimbau kepada pelanggan Wuling, sebaiknya sebelum mudik kendaraannya diservice terlebih dahulu dari sekarang agar perjalanannya aman dan nyaman,” demikian Very Tambunan. (una)