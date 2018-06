Tatap Sinar Laser dari 'Pointer' Terlalu Lama, Mata Anak Laki-laki Asal Yunani Ini Terancam Buta

SERAMBINEWS.COM - Hindari menatap langsung sinar laser dari alat pointer yang sering digunakan dalam sebuah presentasi. Resikonya bisa fatal.

Seorang anak laki-laki berumur 9 tahun di Yunani harus menjalani perawatan serius dari dokter karena menatap sinar laser yang keluar dari sebuah pointer terlalu lama.

Menurut para ahli di National Eye Institute, ada lubang cukup besar di makula mata sebelah kiri anak tersebut. Makula adalah bagian dari retina yang mengatur penglihatan pusat atau kemampuan untuk melihat objek dengan lurus. Kasus yang terbit di The New England Journal of Medicine, Rabu (20/6/2018), menjelaskan, anak itu berulang kali menatap sinar laser yang berwarna hijau dari alat peraga presentasi.

Baca: Serangga di Rumah Susah Diusir? Trik Alami Ini Patut Dicoba

Tes medis mengungkapkan, kondisi mata sebelah kanan anak tersebut normal, yaitu 20/20. Namun, mata sebelah kirinya tercatat hanya 20/100. Menurut ahli dari American Optometric Association, mata manusia dengan penglihatan 20/100 harus berdiri 6 meter untuk melihat sesuatu yang dapat dilihat dengan jarak 10 meter oleh mata normal.

Baca: Posisi KM Sinar Bangun yang Tenggelam di danau Toba Ditemukan, Berada di Kedalaman 450 Meter

Menurut laporan, kerusakan mata sebelah kiri anak tersebut cukup parah dan tindakan operasi juga belum memberikan hasil menggembirakan bagi kemampuan pengelihatan anak itu.

Menurut Food and Drug Administraton (FDA) di Amerika, energi yang dikeluarkan oleh sinar laser lebih berbahaya daripada ketika kita menatap langsung Matahari.

Walaupun daya maksimum untuk alat pointer laser sudah diatur, yaitu 5 miliwatt; para ahli di American Academy of Ophthalmology masih banyak menemukan alat yang tidak mencantumkan keterangan tersebut dengan jelas dan membuat konsumen kebingungan.

Baca: Driver Ojol Ini Foto Bareng Artis yang Jadi Customernya, Saat Sebut Namanya, Netizen Kesal!

Lebih parahnya lagi, pointer dengan daya yang melebihi aturan dapat dengan mudah dibeli melalui internet.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terkena Sinar Laser dari "Pointer", Mata Anak Ini Terancam Buta "