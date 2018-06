Penyanyi Rock Ini Sempat Dirumorkan Jalin Hubungan Spesial dengan Putri Diana, Akhirnya Buka Suara!

SERAMBINEWS.COM - Selain Charles, Putri Diana sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, termasuk pria ini, setelah bertahun-tahun, ia akirnya buka suara!

Pada bulan Maret, desas-desus muncul kembali menghubungkan musisi pemenang Grammy dengan mendiang putri kerajaan ini.

Dilansir Tribunstyle.com dari Dailymail.co.uk, selama waktu pertemuan di I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Australia, Paul Burrell, mantan kepala pelayan Diana, telah melaporkan kepada bintang Australia, Lisa Oldfield bahwa dia dulu menyelundupkan penyanyi ke Istana Kensington di mobilnya untuk melihat Diana di tahun 90-an.

Model Cecilie Thomsen, mantan pacar lama Adams, juga dilaporkan mengatakan dia tahu Adams berselingkuh dengan Diana pada tahun 1996, dan itu tidak membuat "hubungan badai" mereka menjadi lebih mudah.

Lebih dari 10 tahun sebelumnya, Adams merilis sebuah lagu tentang kerajaan yang berjudul "Diana."

Berpegang pada pernikahannya, liriknya menjelaskan bagaimana kerajaan mendorong narator "liar," bagaimana dia (Diana) adalah "ratu" mimpinya dan bertanya apa yang dia lakukan dengan seorang pria seperti suaminya.

Adams akhirnya mempertimbangkan spekulasi lama dengan versinya sendiri.

"Dia tidak menyelundupkan saya. I would just roll up," katanya kepada Andy Cohen saat sesi "Plead the Fifth" pada Senin malam di Watch What Happens Live.