Si Ganteng Omar Borkan Pernah Diusir dari Arab Saudi, Ini Fakta Mengejutkan Dibalik Ketampanannya

SERAMBINEWS.COM - Pria bernama Omar Borkan Al Gala pernah bikin heboh dunia karena diusir di Riyadh saat menghadiri Janadriyah Heritage and Culture Festival.

Di tahun 2013 lalu, media Internasional pernah digemparkan tentang pemberitaan seorang Pria terganteng di dunia yang diusir dari Arab Saudi.

Bukan karena melanggar aturan atau membuat onar, namun pria bernama lengkap Omar Borkan Al Gala dinilai terlalu tampan dan dikhawatirkan bisa membuat para wanita jatuh cinta padanya.

Saat menghadiri Janadriyah Heritage and Culture Festival di Riyadh, Omar Borkan Al Gala beserta delegasi lainnya yang sedang mempromosikan pariwisata Uni Emirat Arab (UEA), mereka didatangi rombongan polisi syariah dan membawa mereka keluar.

Baca: Banjir Bantuan, Lalu Muhammad Zohri Diberi Minimarket, Lintasan Atletik Juga Akan Dibangun

Baca: Saat Minum, Kenapa Pemain Sepak Bola Meludahkan Kembali Minumannya saat Bertanding?

Dikutip dari laman kompasiana yang ditulis oleh Syaifud Adidharta, menurut surat kabar berbahasa Arab Elaph, pihak berwajib khawatir Omar Borkan Al Gal, pria tampan tersebut akan membuat jatuh hati para wanita yang hadir di festival tersebut.

Namun di laporan resmi dari UEA, disebutkan bahwa pengusiran Omar Borkan Al Gala ini berhubungan dengan kemarahan polisi dan sang raja Arab Saudi, karena di hari sebelumnya UEA mendatangkan satu aktris yang dikenal seksi ke festival tersebut tanpa memberi tahu pihak berwajib.

Tak lama setelah diamankan petugas, Omar Borkan al Gala dan dua orang lainnya yang juga cukup tampan langsung dideportasi dan diterbangkan kembali ke Dubai, UEA.

Baca: Ini Daftar Parpol yang Sudah Mendaftarkan Bacaleg ke KIP Lhokseumawe

Baca: Dirut Balai Pustaka Serahkan Penghargaan kepada Peserta Sanggar Sastra

Beberapa saat setelah berita tentang dirinya tersebar di seluruh dunia, Omar Borkan hanya menanggapi lewat status Facebooknya seperti ini.

"This is what written in newspapers in over the world. (Ini yang tertulis di koran seluruh dunia-Red)," ungkapnya.

Ia bahkan tak membantah ataupun membenarkan berita tersebut, justru Ia terus mengunggah foto-fotonya yang tampan di Facebook dan membuat para wanita makin mengidolakannya.