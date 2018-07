Saat Tidur, Jangan Letakkan Gadget di Bawah Bantal Atau di Dekat Tubuh, Ini Yang Akan Terjadi

SERAMBINEWS.COM - Setiap beraktifitas, banyak orang tak bisa lepas dari gadget mereka.

Bahkan, ketika sedang makan dan tidur, padahal waktu makan dan tidur seharusnya terlepas dari gadget agar tidak mengganggu.

Namun tahukah kamu berada di dekat gadget terlalu sering tidak baik untuk kesehatan.

Apalagi ketika sedang tidur, sudah seharusnya waktu istirahat tidak boleh sambil memainkan perangkat apapun.

Melansir dari laman Boldsky (23/7/2018), tidur di dekat gadget atau menaruh ponsel di bawah bantal bahkan dipercaya meningkatkan risiko tumor otak.

Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Sebagian besar radiasi medan elektromagnetik yang ada pada gadget lah yang disinyalir sebagai penyebab utamanya.

The All India Institute of MedicalSciences (AI1MS) di Delhi, dalam laporannya tahun lalu menyebutkan bahwa orang-orang dengan tumor otak mengalami peningkatan risiko penyakitnya karena berada dekat ponsel lebih dari 45 menit.

Risiko ini mengalami peningkatan yang lebih drastis ketika mereka menyimpan gadget di bawah bantal atau dekat tempat tidur.

Tak hanya meningkatkan risiko tumor otak, radiasi dari gadget juga sangat tidak baik untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya.