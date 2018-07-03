Ini Profil Warul Walidin, Rektor UIN Ar-Raniry yang Baru Dilantik Menteri Agama
Prof Warul resmi menggantikan Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, yang telah menjabat sebagai Rektor UIN Ar-Raniry sejak 2014 silam.
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin baru saja melantik Prof Dr H Warul Walidin AK MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh periode 2018-2022 di Kemenag, Jakarta, Senin (2/7/2018).
Prof Warul resmi menggantikan Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, yang telah menjabat sebagai Rektor UIN
Ar-Raniry sejak 2014 silam.
Warul Walidin adalah salah satu guru besar yang diusulkan oleh Tim Senat UIN Ar-Raniry beberapa bulan lalu sebagai calon rektor kampus itu.
Ada lima nama yang diusulkan, yakni Prof Dr H Warul Walidin AK MA, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, Prof Dr Misri A Muchsin Le MA, Prof Dr Syamsul Rijal MA, dan Prof Dr Syahrizal MA.
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Lantas siapa sebenarnya Prof Dr H Warul Walidin AK MA, bagaimana jenjang pendidikan dan jenjang kariernya selama ini?
Serambinews.com, berhasil memperoleh profil atau curriculum vitae dirinya.
Warul Walidin merupakan pria kelahiran Desa Mamplam, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, 12 November 1958.
Warul kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kelahirannya.
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Prof Warul mengawali sekolah dasarnya di SD Negeri Nomor 2 Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie dan lulus pada tahun 1970.
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