2019 Tahun ‘Hoax’?

Oleh Asmaul Husna

BANYAK yang menyebutkan bahwa 2019 adalah tahun politik. Pada tahun tersebut akan berlangsung pesta demokrasi, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) secara serentak. Tahun di mana partai politik (parpol) terlihat memerah hingga membiru, lalu menguning, dan dipanen usai pemilu. Tahun politik berarti tahun yang penuh siasat. Boleh jadi merencanakan untuk membangun, merubuhkan, menendang, ataupun melenyapkan.

Namun di sisi lain kita lupa bahwa 2019 yang disebut-sebut sebagai tahun politik itu juga berpotensi besar menjadi tahun hoax. Bukankah dari sekarang, kita sudah melihat bagaimana berbagai isu digoreng dengan hangat, lalu publik digodok dengan informasi palsu diiringi adegan penuh drama?

Media berlomba-lomba mendukung dan menjatuhkan masing-masing pasangan calon (paslon). Framing (pembingkaian) dan agenda setting pun dimainkan. Jika sejalan, maka paslon yang didukung digambarkan seolah sosok malaikat yang telah berkontribusi banyak bagi negeri. Sebaliknya, lawannya seolah sosok jahat. Tak elok dipilih sebagai wakil rakyat.

Melihat keberpihakan

Sebenarnya mudah saja melihat keberpihakan tersebut. Unsur kepentingan dan kapitalisme sudah cukup menjadi tawaran yang menggiurkan bagi sebuah media. Nilai-nilai ideologi yang disusun ketika perusahaan media tersebut dibangun juga hanya menyisakan jentiknya saja, kecuali prinsip kapitalisme yang tetap ditumbuh-suburkan.

Jika keberpihakan mudah dilihat, tapi tidak dengan kebenaran. Di tengah gempuran informasi dari berbagai media, memilah mana yang benar dan salah tidaklah semudah menatap layar kaca. Satu berita telah melewati berbagai framing, agenda setting, dan berbagai kepentingan sebelum dilepas ke publik. Lalu karena berita yang belum pasti kebenarannya, rakyat bertikai dengan sesama.

Lalu apakah media yang salah? Bukan media, tapi siapa orang-orang di balik media. Media hanyalah alat untuk menyampaikan informasi. Sama seperti pisau. Ia hanyalah alat. Pisau memang tajam, tapi ia tidak bisa berefek apa-apa jika hanya disimpan dan tidak dikendalikan. Kenapa pisau bisa melukai tangan? Karena ada orang yang mengendalikan pisau. Di tengah gempuran berita hoax, mengapa media bisa mengacaukan kebenaran dan pikiran banyak orang? Karena ada orang di balik media dengan segudang kepentingan.

Pisau tidak akan melukai jika dikendalikan dengan cara yang benar dan tentu juga oleh orang yang tepat. Karena benda yang sama jika dikendalikan oleh orang berbeda, maka akan beda hasilnya. Pisau boleh jadi akan sangat melukai jika dipegang oleh anak-anak. Begitu juga dengan media. Jika dipengaruhi dan dikuasai oleh orang yang salah, maka kebenaran terlihat samar-samar dan perpecahan tinggal menunggu tanggal. Karena boleh jadi, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang terlihat seperti sebuah kebenaran. Sebaliknya, kebenaran tanpa dukungan terlihat seperti sebuah kesalahan.

Selain di media cetak dan televisi, menjelang Pilpres 2019, perang cyber juga sangat gencar terjadi. Di media sosial, berita hoax muncul seperti rentetan peluru. Tajam dan menusuk. Ada sanjung-puja, juga caci-hina. Propaganda diluncurkan. Rakyat seperti menonton pertunjukan. Adegan penuh drama disuguhkan. Ada yang bikin mual, ada juga yang memabukkan. Pun demikian, rakyat terpaksa menonton pertunjukan tersebut hingga selesai. Hingga kemudian mendapati kenyataan bahwa ada orang-orang di balik layar yang meraup keuntungan miliaran rupiah dari sebuah kebohongan.

Victor, seorang remaja berusia 16 tahun dari sebuah kota kecil Makedonia di Amerika Serikat (AS) berhasil meraup 200 ribu dolar atau setara dengan Rp 2,6 miliar dari postingannya mengenai berita hoax tentang Donald Trump saat musim pilpres di AS pada 2016 silam. Di Indonesia, perang cyber juga gencar terjadi. Ada ribuan akun yang bertebaran di berbagai media sosial, yang menurut ahli IT dari Kominfo, semua akun tersebut kemungkinan dikendalikan oleh robot. Potensi hoax begitu besar. Satu artikel yang mengandung hoax dan mencantumkan dua-tiga foto, lalu diposting di ribuan akun tersebut, maka hal tersebut menjadi viral. Pengelola akun tersebut bisa menghasilkan Rp 10 juta per 5 jam. Sebuah angka yang cukup fantastis untuk sebuah “pekerjaan” yang hanya mengelola kebohongan.