Rupiah Masih Tertekan Akibat Sentimen Eksternal, Ini Kurs di Pasar Spot dan Versi BI

Dollar AS menguat dan nilai tukar rupiah melemah

SERAMBINEWS.COM - Pergerakan nilai tukar rupiah masih belum stabil.

Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China membuat rupiah hampir mencapai angka psikologisnya Rp 15.000 per dollar AS.

Selasa (25/9/2018), rupiah terkoreksi 0,35% ke level Rp 14.918 per dollar AS di pasar spot.

Kurs tengah versi Bank Indonesia (BI) menunjukkan, rupiah melemah 0,19% menjadi Rp 14.893 per dollar AS.

Rencana AS menaikkan tarif impor barunya kepada China sebesar US$ 267 miliar pun ditanggapi Negeri Tirai Bambu yang akan memberikan nota keberatan lewat duta besar AS.

Bahkan sebelumnya, China telah menolak perundingan dagang lewat proposal dari AS untuk mengirimkan dua orang delegasinya ke Washington.

"China sejauh ini belum mau melanjutkan negosiasi perdagangan bila AS masih memaksa keinginan mereka," ujar Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual.

Bukan hanya itu, adanya perjanjian dagang baru dengan Korea Selatan memberikan harapan baru kepada AS untuk mengurangi defisit perdagangan mereka sehingga berimbas pada penguatan dollar AS.

Senin (24/9/2018) lalu, AS-Korea Selatan menandatangani kesepakatan ulang perdagangan bebas.

Dikutip dari Bloomberg, Presiden AS Donald Trump mengatakan, AS akan mulai mengirimkan produknya ke Korea Selatan, sehingga memberikan akses yang lebih baik untuk produk otomotif terbaik, obat-obatan inovatif, dan bibit pertanian AS ke pasar Korea Selatan.

