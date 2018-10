Stok Solar di SPDN Susoh Abdya Habis Lagi, Ini Permintaan Pengelola

SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF

Ratusan jeriken kosong menumpuk di area SPDN (Solar Paket Dialer untuk Nelayan) Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowermant of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya sampai Senin (1/10/2018). Kuota solar sebanyak 80 ton per bulan yang diberikan Pertamina sudah habis sejak 19 September lalu. Sedangkan kuota Oktober baru bisa ditebus, Senin (1/10/2018).