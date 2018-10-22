CPNS 2018

Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 BKN Sscn.bkn.go.id, Ini Tahapan Berikutnya dan Jadwal Tes SKD

Jadwal Seleksi CPNS 2018 rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 BKN Sscn.bkn.go.id, Ini Tahapan Berikutnya dan Jadwal Tes SKD
sscn.bkn.go.id
Link download pengumuman seleksi administrasi CPNS 2018 di 26 instansi 

SERAMBINEWS.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 21018, Minggu (21/10/2018), melalui sscn.bkn.go.id atau bisa download PDF.

Lewat akun twitter resmi BKN, diumumkan hasil seleksi CPNS BKN 2018.

Dalam cuitannya itu, akun BKN mentautkan link hasil seleksi CPNS BKN 2018 ini.

Untuk hasil seleksi administrasi CPNS BKN 2018 sendiri dapat dilihat di link berikut:

Link >> Hasil seleksi CPNS 2018 BKN

Dijelaskan bahwa pada awalnya pengumanan hasil seleksi administrasi CPNS BKN 2018 akan diumumkan pukul 19.00 WIB.

Namun akun resmi BKN rupanya mengumumkannya lebih awal.

"Hai #SobatBKN, yg sdh melewatkan akhir pekan demi menanti pengumuman seleksi administrasi CPNS BKN, yg awalnya akan diumumkan pk 19:00 WIB, tapi krn mimin perhatian dng #SobatBKN, Berikut link pengumuman seleksi administrasi CPNS BKN 2018," begitu cuit akun Twitter resmi BKN.

Jadwal Seleksi CPNS 2018 rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

1. Tahap seleksi administrasi

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Tags
CPNS 2018
sscn.bkn.go.id
BKN
Link Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018
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Editor: faisal
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