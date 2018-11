Kebohongan dan Kekonyolan Media Saudi dalam kasus Khashoggi

SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Seorang ahli di bidang komunikasi strategis, Cherkaoui yang juga penulis "The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle East," mengatakan, setelah hampir tiga minggu menyangkal dan menyalahkan yang lain, pihak berwenang Saudi pada 19 Oktober 2018 akhirnya mengumumkan bahwa Khashoggi meninggal akibat "berkelahi" di konsulat pada 2 Oktober dan telah menangkap 18 warga Saudi terkait kasus ini.

Selain itu, dua pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), serta tiga agen intelijen lainnya, telah dipecat.

Terlepas dari kejujuran versi Saudi, pembunuhan mengerikan dan kemungkinan mutilasi jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, tidak hanya membawa gambaran menyeramkan dari rezim Saudi, tetapi juga kesan yang sangat buruk media mereka.

Perlu dicatat bahwa rezim Saudi memiliki sejarah panjang tentang penculikan musuh.

Menjebak para pembangkang ke sebuah pertemuan dan menculik mereka tampaknya merupakan taktik yang sering digunakan.

Misalnya, Naser al-Sa'id, salah satu pemimpin oposisi pertama terhadap keluarga kerajaan Saudi, menghilang di Beirut pada tahun 1979.

Demikian pula, Pangeran Sultan bin Turki diculik di Jenewa dan dibawa ke Arab Saudi pada tahun 2003 untuk dibunuh, setelah menyerukan reformasi di Arab Saudi.

Selain itu, Pangeran Turki bin Bandar Al-Saud, seorang mantan kepala polisi, juga diciduk di luar negeri pada tahun 2015 dan dibawa ke Arab Saudi untuk dihabisi.

Kecenderungan untuk menggunakan cara represif dan tangan besi terhadap intelektual dan jurnalis Saudi tampaknya telah menguat sejak MBS menjadi Putra Mahkota.

Menurut The Independent, pemerintah Saudi merencanakan penculikan serupa terhadap Khaled bin Farhan al-Saud, seorang pangeran Saudi yang tinggal di pengasingan di Jerman, sepuluh hari sebelum Khashoggi menghilang.